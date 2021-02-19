Астрологи назвали знаки Зодіаку, які подарують своєму партнерові найгарячіший секс.

Знак Зодіаку, під яким ми народилися, без сумніву, впливає на рівень пристрасності. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які подарують своєму партнерові найгарячіший секс.

Про це пише "Клубер".

Скорпіон

Цей знак зодіаку завжди займає перше місце подібних рейтингів. Він відомий своїм сексуальним апетитом. Скорпіон готовий спробувати все, що необхідно, щоб іскра пристрасті між вами не згасла, нудно з ним не буде ніколи.

Овен приваблює своєю таємничістю, що робить секс з ним воістину незабутнім. Він досліджує вас так, як ви навіть і уявити не могли, поступово підводячи вас до кульмінації. Пам'ятайте однак, що Овни нерідко розглядають своїх партнерів лише як розвага на одну ніч.

Водолій

Водолій-один з найкращих коханців завдяки своїй здатності розпалювати почуття під час сексу. Це не егоїстичний знак, який завжди подбає про ваше задоволення в ліжку.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН