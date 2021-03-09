Це ім'я належить злегка сором'язливому і активному чоловікові.

Ім'я Данило зараз не дуже популярне у молодих батьків. Однак це красиве і мужнє ім'я наділяє свого власника оптимізмом і силою духу.

Походження імені Данило

Ім'я Данило походить від давньоєврейського імені Даніель, що означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя".

Форми імені Данило

Це ім'я має безліч коротких і зменшувально-пестливих форм: Данило, Данилка, Данька, Данилка, Даніша, Даня, Дана, Дануся, Дуся, Данильчик, Данилушка, Данечка.

Також ім'я має жіночий аналог - Даніела. Аналоги імені в інших мовах - Денні, Деніел, Деніель, Ден.

Данило в дитинстві

Маленький Даня - ласкава і спокійна дитина. Часто батьки не мають проблем з його вихованням. Він легко спілкується з іншими дітьми і охоче слухається батьків. У спілкуванні з Данею важлива чесність - він дуже ображається, коли йому брешуть. Сам хлопчик також відрізняється великою чесністю в спілкуванні.

У підлітковому віці Данило схильний до сильних переживань і любовних страждань, бажанням почути похвалу. Навчання в цілому дається йому легко. Він часто стає старостою класу і заступається за слабких. Слабкою стороною Данила є фізкультура - привчити його до спорту нелегко. Укупі з любов'ю до смачної їжі це може привести до появи зайвої ваги.

Характер і доля Данила

Данило за своїм характером - оптиміст і лідер. Він схильний бачити краще в людях і ситуації, що склалася. Навіть в найбільш безнадійних випадках Данило знайде позитивні сторони. Цей чоловік завжди приймає зважені рішення. Він не любить поспіх і тиск. Для Данила дуже важливо, щоб до нього прислухалися і поважали його думку.

У більшості ситуацій Данило зберігає спокій. Його важко вивести з себе. Він має аналітичний склад розуму і часто вибирає професії, пов'язані з технікою і наукою. Однак по кар'єрних сходах він далеко не просувається. Данилу не вистачає напористості і вміння стояти на своєму.

Данило - хороший друг і сім'янин. Він дорожить своїми друзями і сім'єю, але йому не вистачає життєвої мудрості, щоб допомогти порадою в скрутну хвилину. З Данилом завжди весело і радісно, але втішати людей в біді у нього не виходить.

Данило в коханні і сім'ї

Данило може здатися сором'язливим і нерішучим чоловіком при першому знайомстві. Насправді він ретельно придивляється до своєї обраниці, оскільки цей чоловік дуже вимогливий до жінок. Його половинка повинна бути ерудованою, веселою, стильною і з хорошим почуттям гумору.

Данило вміє красиво доглядати за дівчиною, але він не стане витрачати багато часу і сил, якщо жінка йому не цікава. Йому потрібен час, щоб вільно почуватися в розмові. Данило дуже болісно переживає нерозділене кохання і розставання, але своїй дружині він дуже відданий.

Сумісність імені Данило

Високу сумісність в коханні Данило має з такими іменами: Зоя, Анастасія, Ніна, Марія, Варвара, Тетяна, Лідія, Тамара, Поліна, Ольга.

Низька сумісність в шлюбі і відносинах у Данила з Єлизаветою, Ангеліною, Іриною, Ксенією, Веронікою, Яною.

Іменини Данила

Данило відзначає свої іменини 2 січня, 12 січня, 1 березня, 6 березня, 17 березня, 31 березня, 20 квітня, 4 червня, 5 червня, 26 червня, 23 липня, 12 вересня, 25 вересня, 4 жовтня, 25 листопада, 9 грудня, 11 грудня, 12 грудня, 24 грудня, 30 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова