Ім'я Марія належить скромній, доброзичливій і закритій дівчині.

Красиве жіноче ім'я Марія зустрічається у всіх країнах світу і має дуже давню історію. Це одне з найпопулярніших у світі жіночих імен, адже саме так звати матір Ісуса.

Походження імені Марія

Це ім'я походить з давньоєврейської мови і має кілька варіантів перекладу: "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Форми імені Марія

Зменшувально-пестливі форми імені: Маша, Машаня, Мері, Машуня, Марічка, Маня, Мура, Марійка, Маріша, Маріка, Мара, Маруся, Муся, Мася, Маняша, Мія, Рія.

Варіанти імені в інших мовах: Міріам, Мері, Мерайя, Мар'я, Марі, Маріам, Мойра, Мора, Майр, Марьям, Мері, Міріам, Маріамі, Мірьям, Мерьям, Маріон, Маріель, Маріола, Майкен, Мерилін, Мерилін, Ламара.

Марія в дитинстві

Маленька Маша - це добра, ласкава, порядна дівчинка. Вона досить слабка і плаксива, не вміє відповідати кривдникам і стояти за себе. Дівчинка має слабке здоров'я, часто стикається з розладами харчування. Наївність і доброта дівчинки роблять її легкою метою для задир, проте також роблять її хорошою подругою.

Читайте також2021 рік Білого Металевого Бика: як вдалось зустрічі Новий рік і залучити тваринуБатьків Маша любить і поважає, дуже дорожить їх повагою. Маленька Маша сильно зближується зі своїми родичками жіночої статі: бабусею, сестрою і особливо з мамою. Материнське виховання багато в чому визначає характер дорослої Марії.

У школі Маша вчиться добре, але рідко стає відмінницею. Невпевненість в собі і боязнь чужої думки заважають їй вибитися в лідери. Однокласники зберігають нейтральні відносини з Машею. Вона частіше знаходить друзів поза школою, в різних гуртках і секціях. З раннього дитинства дівчинка показує сильні схильності до творчості та мистецтва. Якщо батьки помітять її таланти і дозволять дівчинці їх розвивати - вона стане видатною артисткою.

Характер і доля Марії

У дорослому віці Марія стає більш товариською і впевненою в собі, проте залишається доброю і скромною. Марія є інтровертом і має мало друзів, проте всі вони справжні. Вона вміє по-справжньому підтримати і втішити людину, проте від проблем у власному житті воліє тікати.

Читайте такожНазвано чотирьох головних щасливчиків грудня за знаком ЗодіакуНосителька цього імені - елегантна, охайна, красива дівчина. Вона дуже стежить за своїм зовнішнім виглядом і фігурою. У будинку більшість дівчат з ім'ям Марія зберігають порядок і чистоту. Люблять заводити домашніх вихованців і кімнатні рослини, майструвати прикраси своїми руками.

Марія вибирає творчу професію, роботу з дітьми або з тваринами, кар'єру в спорті. Вона часто займається волонтерською діяльністю або активізмом, допомагає знедоленим. У роботі вона справжній трудоголік. Вона повністю присвячує себе своїй професії, проте через закритість рідко зближується з колегами.

"Зимова" Марія холодна і відсторонена. Часто пригнічує свої емоції і не розкривається навіть найближчим людям. "Весняна" Маша любить активний відпочинок і подорожі, любить робити подарунки і радувати інших. Народжена влітку Марія має погане здоров'я, але сповнена життєвих сил. Вона переживає невдачі і позбавлення набагато легше інших тезок. Володарка імені, народжена восени, має велике серце і дуже співпереживає іншим, але дуже злопам'ятна.

Марія в коханні і шлюбі

Марія - дуже влюблива і романтична дівчина, яка шукає турботливого і щирого чоловіка. Красиві жести і букети квітів можуть закрутити голову дівчині, через що вона може вступити в нещасливі відносини. В юному віці Марія може зав'язати відносини з грубим хлопцем, який буде її обмежувати і контролювати.

Попри свою влюбливість, Марія рідко заводить стосунки і не поспішає заміж. Спокій, свобода і особистий простір їй дуже важливі. Якщо відносини будуть заважати її душевному спокою і кар'єрним досягненням, швидше за все вона від них позбудеться.

У шлюбі Марія віддана дружина і хороша господиня. Сімейне життя з нею тихе і без скандалів. Марія просто обожнює своїх дітей, а часом навіть занадто сильно їх опікує. Вона добре ладнає з родичами чоловіка і доглядає за ними, як за власними батьками.

Сумісність імені Марія з чоловічими іменами

У Марії висока любовна сумісність з такими чоловічими іменами: Іван, Олександр, Григорій, Євген, Анатолій, Валентин, Сергій, Владислав, Віктор, Йосиф.

Міцний шлюб і щасливу сім'ю Марія може створити з Яном, Іллею, Тарасом, Денисом, Юрієм, Олексій.

Низька сумісність в коханні та шлюбі у Марії з чоловіками на ім'я Едуард, Філіп, Борис, Кирило, В'ячеслав.

Іменини Марії

Це жіноче ім'я часто зустрічається в православному календарі. Марія відзначає свої іменини 41 день в році.

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Автор: Катерина Пулатова