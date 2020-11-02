Дівчина на ім'я Тетяна має складний і непередбачуваний характер.

Ім'я Тетяна дуже поширене в Східній Європі. Все більше батьків зараз вибирають це ім'я для своїх дочок.

Походження імені Тетяна

Існує дві версії походження імені. За однією теорією, ім'я має римське походження і походить від чоловічого імені Татій (лат. Tatius). Це ім'я знаменитого римського царя. За іншою версією, ім'я утворено від давньогрецького слова тассо - "засновниця".

Форми імені

Зменшувально-пестливі форми імені: Таня, Танька, Танюха, Тетянка, Танечка, Танюшка, Танюшка, Танюша, Тетяночка, Тетянушка.

Тетяна в дитинстві

Маленька Таня дуже вперта і рано показує самостійність. Вона сама збирається в школу, прибирає в кімнаті і вибирає одяг, і дуже не любить, коли їй вказують.

З іншими дітьми Тетяна ладнає не дуже добре. Дівчинка в дитинстві буває замкнутою і нетовариською. Її невпевненість в собі заважає їй вибудувати довірчі відносини з іншими. Її батьки повинні постійно доводити дочці, що вона найкраща, і уникнути порівнянь з іншими дітьми.

У підлітковому віці Таня переживає важкий період. У дівчинки часто трапляються перепади настрою, скандали з батьками і нервові зриви. У такому віці у старанної в навчанні Тані можуть початися проблеми в школі.

Характер і доля Тетяни

Доросла Тетяна має непростий характер. Ужитися з нею важко. Дівчина схильна до частих змін настрою. Вона образлива і ранима. Їй властиві владність і самолюбство.

Серед негативних рис характеру дівчини можна виділити корисливість. Тетяна завжди чинить так, як їй вигідно. Вона може підставити іншу людину і зрадити когось заради особистих цілей. Також Тетяна часто дружить лише з тими людьми, дружба з якими приносить їй вигоду.

Читайте такожНазвані наймстивіші знаки Зодіаку-краще не переходьте їм дорогуОднак у ставленні зі своїми рідними і батьками Тетяна показує щирий альтруїзм і турботу. Заради своїх дітей і близьких вона пожертвує чим завгодно. Тетяна дуже піклується про своїх батьків і не потерпить ніяких грубостей на їхню адресу.

У роботі і кар'єрі Тетяна показує себе як хороший професіонал і майстер своєї справи. Ця дівчина повністю викладається у своїй справі, тому що не хоче, щоб про неї погано думали. Вона зберігає хороші відносини з колегами і з начальством, щоб утриматися на робочому місці.

Тетяна дуже любить дітей і тварин. Проявляє співчуття до слабких, бідних і знедолених. Її дуже обурює несправедливість і дискримінація.

Тетяна в шлюбі і коханні

Запальність і складний характер заважають Тетяні в особистому житті. Мало хто з чоловіків здатен витерпіти її істерики і капризи. Однак при дбайливому ставленні Тетяна розквітає і підкорюється чоловікові. Володарка цього імені може проявляти ніжність і турботу до чоловіка, але тільки якщо відчуває себе захищеною і коханою.

Як мати Тетяна дуже сувора і вимоглива. Вона може незаслужено вилаяти дитину або образити її своїми болючими зауваженнями. Однак для дітей вона нічого не шкодує і завжди буде на їхньому боці.

Сумісність імені Тетяна

Жінка на ім'я Тетяна має високу сумісність в коханні з такими чоловіками: Марк, Олег, Іван, Сергій, Анатолій, Валерій, Валентин, Данило.

Міцний шлюб і взаєморозуміння будуть у Тетяни з Єгором, Глібом, Артемом, Василем, Дмитром, Євгеном, Максимом.

Ім'я Тетяна має низьку сумісність з іменами Альберт, Станіслав, Геннадій, Артур, Кирило, Микола, Тимур.

Іменини Тетяни

Тетяна святкує свої іменини 18 січня, 25 січня, 8 лютого, 17 липня, 14 вересня, 23 вересня, 3 жовтня, 11 жовтня, 21 жовтня, 3 грудня, 23 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова