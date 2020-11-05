Жінкам з цим ім’ям зазвичай притаманні такі риси характеру, як життєрадісність, цілеспрямованість і прямолінійність.

Жіноче ім’я Ірина дуже красиве й чимало батьків обирають його для своєї доньки. Воно є популярним на території України й сусідніх держав. А причина цього проста – воно має хороше значення, символіку й сумісність з більшістю чоловічих імен.

Ірина: значення і походження імені

Ім'я Ірина має давньогрецьке походження. Найімовірніше, воно походить від імені "Eirene" (Ейрена), що належало давньогрецькій богині миру і спокою. Буквальне трактування значення цього імені звучить як "мир і спокій".

Читайте такожЗначення імені Дар’я: характер, доля, сумісність з іншими іменамиПокровителькою дівчат з таким ім'ям вважається свята мучениця Ірина Македонська, яка була спалена за свою віру, але так і не зрадила власних принципів.

Найчастіше власниць цього імені у скороченій формі називають Ірою. Є також й інші зменшувально-пестливі варіації імені: Іринка, Іришка, Іруся, Іруша, Іренка, Арінка, Арішка, Арюша.

Ірина у дитинстві

Маленька Іринка допитлива, активна, ініціативна, їй цікаво буквально все. Вона не гребує спокійними заняттями, захоплюючись читанням, малюванням, ліпленням, збиранням пазлів та іншими видами творчості. Не менше дівчинка любить також й активні ігри: хованки, піжмурки, козаки-розбійники або просто веселе катання на велосипедах.

У компанії однолітків ця дівчинка є однозначним лідером, її серйозність і розсудливість змушує дітей зважати на дівчинкою й поважати її.

Дівчинка росте дуже розвиненою, причому різнобічно. Їй однаково добре даються всі предмети шкільної програми, вчителі люблять її за чуйність і старанність, а друзі – за те, що ця дівчинка ніколи не відмовить у допомозі.

У підлітковому віці позитивні якості дівчинки лише примножуються. Ірина стає більш цілеспрямованою, підтягує успішність, знаходить улюблене заняття. Все це закладає фундамент до подальшого побудови кар'єри та успіху в дорослому житті.

Ірина: характер та доля

У цьому імені чудово врівноважені такі якості, як твердість, життєрадісність, рухливість та цілеспрямованість. На противагу цим рисам у ньому спостерігається достатня незалежність, прямолінійність і волелюбність.

Читайте такожЗначення імені Святослав: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІрини зазвичай мають аналітичний склад розуму та є дуже розважливими. Вони в усьому покладаються лише на логіку і розум, тоді як емоційність їм не властива. Хоча часом можуть робити необдумані вчинки, наприклад, покупки, продиктовані скороминущим бажанням.

Цілеспрямованість, наполегливість і сила духу допомагають дівчині досягати висот у веденні домашнього господарства, материнстві, творчості, побудові кар'єри.

У Ірини сильна воля, але також є і боязкість перед прийняттям рішень. Але якщо вже рішення прийнято, то воно буде виконано.

Ірина у коханні та шлюбі

У Ірини влюблива натура, але голови вона ніколи не втрачає, вона завжди знає, який чоловік їй потрібен і прагне знайти свій ідеал. Її любовні стосунки повинні органічно вписуватися в інші аспекти життя, не заважаючи роботі, навчанню, хобі та іншим справам.

У чоловіків ім'я Ірина має великий успіх. Ця жінка любить чоловічу компанію, красиве залицяння, розмови на межі дозволеного. У чоловіки вибирає якщо не заможного, то перспективного залицяльника.

Власниця цього імені – уважна і чуйна мама, вірна дружина, добра і безкорислива особистість. Вона не тоне в рутині сімейного життя, не готова повністю присвятити себе створенню затишку в домі. Ірина прагне бути незалежною від дому, хоча дуже любить свою сім'ю. Главою сімейства не вміє бути, у всіх справах і турботах вона розраховує на чоловіка.

Сумісність Ірини з іншими іменами

Читайте такожЗначення імені Назар: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНаповнені пристрастю стосунки у Ірини будуть з Артемом, Кирилом, Львом, Валерієм, Августом, Ростиславом.

Міцний шлюб вдасться побудувати з Артемом, Олексієм, Гнатом, Давидом, Леонідом, Павлом, Михайлом, Максимом, Ростиславом, Сергієм, Тимофієм.

Постійні сварки і примирення, за твердженням астрологів, чекають з чоловіками на імена Семен, Віталій, Юхим, Костянтин, Марк, Петро, Руслан, Тимофій, Ернест.

Іменини Ірини

Свій день ангела Ірина святкує 12 січня, 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 1 жовтня.

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Автор: УНІАН