Жінці з таким ім’ям зазвичай притаманні такі якості, як цілеспрямованість, доброчесність, оптимізм.

Жіноче ім'я Оксана сьогодні зустрічається доволі часто. Воно має гарне звучання та чудове значення, що обіцяє носительці багато хорошого.

Оксана: значення й походження імені

Ім’я Оксана має грецьке походження, але версій його тлумачення є чимало.

Читайте такожЗначення імені Святослав: характер, доля, сумісність з іншими іменамиЗокрема, ім’я Оксана часто пов’язують з іменем Ксенія. Є версія, за якою ім’я походить від Ксеніа ("гостинність"), а воно стало скороченим варіантом Поліксенія й, відповідно, означає – "гостинна". Іноді також за основу цього імені беруть грецьке слово "ксенос" – "чужий", "мандрівник", "чужорідна". Також це ім’я часто трактують як "гостя".

Також є думка, що Оксана і Ксенія – це різні імена. Так, Чорному морю греки колись дали дві назви Аксейнос (негостинне) і Юксейнос (гостинне). Тож, "о" на початку імені Оксана – це видозмінений префікс у грецькому назві Чорного моря. І цілком можливо, що від цієї ж назви походить ім'я Ксенія.

Зменшувально-пестливі форми імені: Оксанка, Ксана, Сана, Ксюня, Сюня, Ксюта, Ксюша.

Оксана у дитинстві

У дитинстві вона справляє враження похмурої й замкнутої дитини. Вона уникає гучних ігор з іншими дітьми. Оксана спокійно пропустить гучну колективну гру, а натомість обере настільну гру або зацікавиться ляльками. Замкнутість і стримана поведінка дещо обмежують коло дітлахів, з якими ця дівчинка активно спілкується.

Це добра, справедлива, порядна, слухняна і дуже уважна дівчинка, котра всіляко радує своїх батьків, як поведінкою, так і власними досягненнями.

Водночас Оксані можуть бути притаманні такі риси, як примхливість, образливість, невміння знаходити точку дотику з співрозмовником, замкнутість і скритність, розважливість та корисливість.

Оксані властиві завзятість і старанність, іноді надмірна. Ці якості дають їй можливість встигати в школі з усіх предметів, хоч це дається їй нелегко.

Оксана: характер та доля

Стаючи дорослою, Оксана займає активну життєву позицію, її цілеспрямованість і здатність досягати задуманого просто вражають. Ця жінка добре контролює свої емоції, проте всередині є чутливою й образливою.

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиОксана зазвичай чудово діє в екстремальних ситуаціях, здатна досить швидко адаптуватися до будь-яких змін. Водночас вона любить маніпулювати людьми і грати на їхніх почуттях.

Цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість, вміння відстоювати власну точку зору, справедливість і доброчесність, добродушність і весела вдача, оптимізм і готовність до дій – такими якостями можна охарактеризувати дівчину, що має ім'я Оксана.

Ця жінка хоч і товариська, проте надійно зберігає секрети. Оксана пишається власними розумовими здібностями й відповідально ставиться до будь-якої справи, за яку береться.

Оксана у коханні та шлюбі

Ця жінка приваблює чоловіків своїм сильним й одночасно веселим характером. Оксана любить і вміє спілкуватися з представниками сильної статі. Вона досить влюблива, та й сама може з легкістю захопити собою чоловіка.

Оксана дуже довго шукає собі супутника життя, висуваючи до свого обранця досить високі вимоги. Він має бути не тільки надійним, але уважним, відповідальним і рішучим.

Заміж вона зазвичай виходить пізно. Зате з чоловіком живе в мирі та злагоді, хоча й намагається переробити його під себе, що, звичайно, не завжди можливо. Уже значно пізніше дівчина розуміє марність своїх спроб і залишає все, як є.

Оксана обожнює своїх діток, заради них вона готова змінюватися, проявляти безмежне терпіння у стосунках з ними. Дітлахам вона приділяє максимум уваги.

Сумісність Оксани з чоловічими іменами

Читайте такожЗначення імені Назар: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкращий зв'язок у плані почуттів і стосунків у Оксани породжується в союзі з Арсенієм, Вадимом, Данилом, Ізяславом, Марком, Натаном, Тимофієм, Трофимом, Еріком.

Міцний, надійний, довговічний і щасливий шлюб вдасться побудувати з Олексієм, Давидом, Іллею, Максимом, Микитою, Павлом, Робертом, Сергієм, Єлисеєм, Григорієм.

З чоловіками на ім’я Віталій, Володимир, Герман, Денис, Кирило, Костянтин, Марк, Руслан, Федір, В'ячеслав, Дем'ян, Севастян, Юрій астрологи категорично не рекомендують зв'язуватися.

Іменини Оксани

Свій день ангела Оксана святкує 31 січня, 6 лютого, 26 серпня, 15 вересня.

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Автор: УНІАН