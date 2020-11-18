Власники цього імені володіють активним характером і є надійними людьми.

Ім'я Олексій прийшло до нас із Стародавньої Греції і дуже полюбилося українцям. На Русі це ім'я було одним з найпоширеніших серед чоловіків і все ще залишається популярним в Україні.

Значення І походження імені Олексій

Ім'я Олексій утворено від давньогрецьких слів "алексо " або "алексіос", що перекладається як "відображати", "запобігати", "захищати". Відповідно, значення імені Олексій - "захисник".

Форми імені Олексій

Зменшувально-пестливі форми імені: Алексейка, Алеха, Леха, Альоша, Льоша, Алі, Алік, Леля, Аля, Алюня, Люня, Лексейка, Лекса, Лекся, Лекса, Лекся, Аленя, Льоня, Алека, Алека, Лека, Лека.

Форми імені в інших мовах: Алексіус, Алексіс, Алехо, Алессіо, Алексіос, Алексі, Алексас.

Жіночі парні імена: Алексіна, Алексіс, Алексія.

Олексій в дитинстві

Маленький Льоша - рухливий і активний хлопчик, любить розваги та активні ігри. Він росте поступливою і слухняною дитиною, батькам зазвичай з ним легко. Це дуже миролюбний хлопчик, він не любить бійки і конфлікти. Через невміння постояти за себе він може стати жертвою задир в школі.

У навчанні зазвичай є хорошистом, але великих талантів до підліткового віку не проявляє. У Альоші хороша пам'ять і дуже розвинена уважність. Він має аналітичний розум і сильніше схильний до математики. У підлітковому віці у нього розвивається тяга до визнання і популярності. Способи домогтися визнання залежать від батьківського виховання. Для Альоші дуже важливий батьківський приклад. У дорослому віці він буде наслідувати свого тата.

Олексій-характер і доля

Подорослішавши, Олексій зберігає властиві йому активність і миролюбність. Він стає рішучим і дуже впертим. Олексій честолюбний і амбітний. Він прагне домогтися великих висот в цікавих йому справах, проте в усьому іншому ініціативу не проявляє. Олексія дуже важко змусити робити те, що йому не потрібно.

Олексій - хороший друг і надійний товариш. Він любить організовувати активний відпочинок і спільні поїздки з друзями. У дружбі показує себе як відкрита і товариська людина, проте зі сторонніми людьми він потайливий і не любить розповідати про особисте життя. Він має сильні лідерські якості, любить бути організатором і керівником.

Олексій в коханні і шлюбі

Олексій проявляє ініціативу і робить перший крок тільки якщо жінка йому дуже цікава. Його не можна назвати влюбливою людиною. Він більше захоплений дружбою і сім'єю, ніж відносинами.

Читайте також2021 рік Білого металевого Бика: як прикрутити привабливість твариниОднак якщо він все ж зустріне цікаву дівчину, то її не упустить. Йому не властиві романтичність і пристрасність. Дівчат Олексій приваблює як цікавий співрозмовник і різнобічна особистість. У своїй обраниці чоловік цінує ерудованість, охайність, відданість, почуття гумору.

Олексій рідко виступає проти шлюбу, але високо цінує свободу. Він не допустить, щоб їм маніпулювали або обмежували. Як батько він розуміючий і дипломатичний, але досить консервативний і погано приймає бунтарські нахили.

Любовна сумісність Олексія

Олексій має високу сумісність в коханні з жінками з іменами Анастасія, Анна, Ангеліна, Світлана, Любов, Надія, Галина, Вікторія, Лариса, Діана.

Міцний шлюб і взаєморозуміння у Олексія вийде з Марією, Вірою, Варварою, Любов'ю, Анжелою, Альбіною.

Низька сумісність у Олексія з Олександрою, Тамарою, Аліною, Єлизаветою, Юлією, Оксаною, Таїсією, Оленою.

Іменини Олексія

Олексій святкує іменини 17 лютого, 25 лютого, 28 лютого, 8 березня, 22 березня, 28 березня, 30 березня, 5 квітня, 4 травня, 7 травня, 2 червня, 5 червня, 22 червня, 23 червня, 6 липня, 17 липня, 4 серпня, 20 серпня, 22 серпня, 25 серпня, 26 серпня, 27 серпня, 30 серпня, 4 вересня, 12 вересня, 16 вересня, 22 вересня, 25 вересня, 1 жовтня, 2 жовтня, 4 жовтня, 11 жовтня, 13 жовтня, 18 жовтня, 29 жовтня, 3 листопада, 6 листопада, 11 листопада, 13 листопада, 20 листопада, 22 листопада, 23 листопада, 27 листопада, 3 грудня, 5 грудня, 6 грудня, 10 грудня, 11 грудня, 17 грудня, 23 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова