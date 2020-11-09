Чоловік з таким ім’ям зазвичай комунікабельний, інтелігентний та працьовитий.

Чоловіче ім'я Євген є доволі популярним на території України, а також у низці інших країн. І не дарма – адже воно має давнє й шляхетне походження.

Євген: значення і походження імені

Читайте такожЗначення імені Святослав: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм'я Євген за походженням давньогрецьке. У перекладі з давньогрецької воно означає "благородний", "знатний". Більш дослівний його переклад у сучасній інтерпретації – "з хорошими генами". Ім'я походить від слова Εὐγένιος, яке вимовлялося як Еугеніос. Особливо популярним воно було у дворянському середовищі XIX століття.

Найчастіше власників цього імені у скороченій формі називають Женею. Багато скорочень та зменшувально-пестливих форм імені перекликаються: Женька, Женєчка, Жека, Гена Женюша, Жеша, Євгеха, Євгеша, Геша, Євгенюшка, Євгеня, Геня.

Ім'я Євген має жіночу форму імені – Євгенія.

Євген у дитинстві

Раннє дитинство хлопчика на ім'я Євген переповнене непередбачуваністю, рухом, активністю й одночасно спокоєм. За своєю суттю, це одночасно спокійна, рухлива, тиха й узагалі безпроблемна дитина.

Маленький Женя дуже розумний хлопчик, що помітно з раннього дитинства. Його кмітливість і винахідливість постійно дивують дорослих. Цей хлопчик великий фантазер. Проявляючи кмітливість, придумає цікаву гру абсолютно з нічого. Любить галасливі ігри, в яких він – головний герой, що перемагає зло. Але в житті Євген більше воліє знаходити компроміси мирним шляхом.

У спілкуванні маленький Євген легкий. Його однолітків привертає в ньому доброта і хороший такт, яким він наділений від природи.

Дитина дошкільного віку цікава в міру. Якщо їй не приділяти належної уваги, то замикається в собі та своїх інтересах. Не страждає через відсутність друзів, але з легкістю знаходить спільну мову з однолітками за першої ж можливості.

Євген: характер та доля

Зазвичай дорослі Жені мають непростий склад розуму – передбачити дії такого чоловіка складно, він занадто скритний і нікого не присвячує в свої плани. Головна проблема названого так чоловіки – це нездатність визначитися зі своїми цілями в житті, адже він постійно метається між різними варіантами, не може визначити пріоритет.

Читайте такожЗначення імені Назар: характер, доля, сумісність з іншими іменамиУ Євгена дуже добре розвинена інтуїція, він уміє помічати найменші деталі, які допомагають йому бути в курсі всіх подій. Цей чоловік чудово розбирається в абсолютно різних питаннях. Він – витончений і безпристрасний чоловік.

Євгену легко бути душею компанії, адже завжди доречно може розповісти жарт, анекдот, цікаву історію. Його комунікабельність, артистичність та інтелігентність прикрашають будь-яку вечірку або раут.

Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Він завжди чесно і сумлінно трудиться, але при цьому не позбавлений честолюбства. Дуже часто Євген вибирає технічні професії – інженера, програміста, архітектора, конструктора.

Євген у коханні та шлюбі

Оскільки Євген дуже освічений і розумний чоловік, то і в своїй обраниці він бажає бачити не тільки красиву обгортку, а й прекрасне наповнення. Він цінує в жінці душевність і відкритість, але водночас у ній має бути й частка загадковості.

Цього чоловіка втримає біля себе та жінка, загадку привабливості якої він так і не зможе розгадати. Взагалі ж кажучи, це милий, добрий, приємний у спілкуванні людина.

Євген зазвичай серйозно ставиться до шлюбу: вибравши жінку, з якою він хотів би зв'язати свою долю, буде ще якийсь час до неї придивлятися. Для Жені важливо, щоб дружина відповідала його критеріям.

У духовному плані названий таким ім’ям чоловік щиро відданий своїй родині і дружині. У сімейному житті Євген зразковий чоловік і чудовий батько.

Сумісність Євгена з іншими іменами

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраща сумісність у імені Євген з такими жіночими іменами як Галина, Діна, Ія, Лариса, Людмила, Таміла, Рената.

З жінками на ім'я Алевтина, Діана, Діна, Христина, Зоя, Ірма, Лідія, Лолла, Сарра, Тетяна, Еліна йому вдасться побудувати міцний та стабільний шлюб, наповнений позитивом і щастям.

А ось що стосується Антоніни, Вікторії, Катерини, Ірини, Кіри, Ліни, Олени, Таїсії, Яни, за твердженням астрологів, сумісності тут, на жаль, взагалі ніякої.

Іменини Євгена

Свій день ангела Євген святкує 21 січня, 3 лютого, 25 лютого, 4 березня, 10 березня, 20 березня, 3 серпня, 31 серпня, 20 вересня, 23 вересня, 8 жовтня, 29 жовтня, 11 листопада, 20 листопада, 24 листопада, 7 грудня , 23 грудня, 26 грудня.

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Автор: УНІАН