12 березня - 71-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 294 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 27 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 12 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день ананаса, День комп'ютерного глюка, День Сонця-Землі, Міжнародний день шкільного харчування, День свободи слова в Інтернеті, Всесвітній день проти кібер-цензури.

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У Китаї - данина посадки дерев, у США - День дівчаток-скаутів, День шоколадного батончика «Milky Way», День Альфреда Хічкока, День другого імені, День дошкільника, День посадки квітів, День запечених морських гребінців, на Маврикії - День незалежності, в Замбії - День молоді, у Габоні - День оновлення.

Пам'ятні дати 12 березня, річниці та події

12 березня 1365 року було засновано Віденський університет – найстаріший університет Європи, третій після Карлового університету в Празі та Ягеллонського університету в Кракові, а також найстаріший університет у німецькомовному просторі. Його заснував герцог австрійський Рудольф, а свою назву Alma Mater Rudolphina отримав завдяки своєму засновнику. Саме тому за Рудольфом IV закріпилося прізвисько «засновник». Невдовзі після цієї знаменної події під час епідемії чуми монарх передчасно помер. У різний час у Віденському університеті навчалися і викладали дев'ять нобелівських лауреатів. Серед знаменитих випускників - основоположник генетики Грегор Мендель, соціаліст Карл Каутський і композитор Густав Малер. У 1884 році з давнього монастирського приміщення біля міської стіни навчальний заклад переїхав до спеціально побудованої будівлі на Бульварному півкільці Відня, Рінгштрассе. Сьогодні в університеті навчається близько 92 тисяч студентів, що робить його найбільшим за чисельністю учнів вишом.

12 березня 1832 року на прем'єрі балету Жана Шнейцхоффера «Сильфіда» у Королівській академії музики і танцю в Парижі любителі балету вперше побачили пачку. Вона була виготовлена за малюнками відомого французького художника і модельєра Ежена Ламі. У цьому балеті головну партію романтичної «дочки повітря» станцювала Марія Тальоні, велика Італійська балерина, творчість якої мала помітний вплив на розвиток класичного танцю.

У 1911 році доктор Флетчер із Рокфеллерівського інституту відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП).

У 1912 році в США було засновано рух «The Girl Guides» - згодом названий скаутським.

У 1947 році президент США Гаррі Трумен публічно висунув зовнішньополітичну програму стримування СРСР – Доктрину Трумена.

12 березня 1968 року Маврикій отримав незалежність від Англії, при цьому залишившись у складі Британської Співдружності. Двадцятьма чотирма роками пізніше, 12 березня 1992 року, була проголошена Республіка Маврикій. Маврикій - острівна держава у Східній Африці, розташована в Індійському океані, за дев'ятсот кілометрів на схід від Мадагаскару. На початку 16 століття, коли португальці відкрили острів Маврикій, він був безлюдним. Потім острів переходив з рук в руки - голландцям, французам, англійцям. Сьогодні населення Маврикія становить трохи більш як мільйон людей - це індуси, африканці, креоли та декілька тисяч французів, які представляють всі основні світові релігії. Економіка сучасного Маврикія заснована головним чином на вирощуванні цукрової тростини, проте тут розвивається офшорний і банківський бізнес, а також туризм. Столиця Маврикія - місто Порт-Луї. До його пам'яток належить іподром Марсове поле, колоніальний будинок-музей «Еврика» і ботанічний сад імені сера Сивусагура Рамгулама.

У 1974 році станція «Марс-6» сіла на Марсі, вперше передавши на Землю дані про атмосферу і ґрунт цієї планети.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 березня вшановує пам'ять святого Прокопія Декаполіта. У народі день називали «Прокопій», «Прокоп», «Дорогоруйнівник», «Дорогокопач». Ще 12 березня п'ятий день Масниці - «тещині вечірки». Зяті пригощають своїх тещ, проявляючи свою повагу до матері дружини.

Що сьогодні не можна робити

Не можна вирушати в далеку дорогу. А ось для рибалок день удалий.

Прикмети на 12 березня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на вербі набрякли бруньки - до багатого врожаю;

- верхівки верби розпустилися - посіви будуть хорошими.

12 березня іменини

Іменини у Прокопія, Тита, Сергія, Тимофія, Петра, Михайла і Степана.

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Автор: Нана Чорна