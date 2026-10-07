Вийшов перший тизер 'Екзорциста' зі Скарлетт Йоганссон (відео)

Фільм від майстра горору Майка Фленаґана вийде на екрани у березні 2027 року.

Вийшов перший тизер майбутнього детективного фільму жахів "Екзорцист: Мученики" (The Exorcist: Martyrs), головну роль в якому зіграла Скарлетт Йоганссон ("Труднощі перекладу", "Престиж", "Вікі Крістіна Барселона", "Кролик Джоджо", "Світ Юрського періоду: Відродження", "Бетмен 2", франшиза "Месники").

В центрі сюжету – детективка відділу вбивст та мати-одиначка Джулі Міллер, яка через 13 років після того, як вона знешкодила сумнозвісного серійного вбивцю-сатаніста, розслідує нову серію вбивств, пов'язаних із її минулим, тоді як 12-річний син Джулі стає мішенню жахливої ​​демонічної сили.

Глядачам вже пообіцяли "радикальне переосмислення" історії про одержимість демонами.

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Режисером стрічки виступив визнаний майтер жанру горор Майк Фленаґан ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів", "Керрі").

Також у фільмі зіграли Джейкобі Джуп ("Гамнет", "Вікторіанська психопатка"), Даян Лейн ("Чаплін", "Суддя Дредд", "Людина зі сталі"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж", "Веном: Останній танець", "Життя Чака", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Backrooms: Залаштунки"), Лоренс Фішберн ("Людина-мураха та Оса", "Аматор", франшизи "Матриця", "Джон Уік"), Саша Калле ("Флеш", "Зрив", серіал "Шугар"), Джон Легвізамо ("Супербрати Маріо", "Меню", "Одіссея", франшиза "Джн Уік"), Рахул Колі ("Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів"), Геміш Лінклатер ("Шепотун", серіали "Фарго", "Легіон", "Опівнічна меса", "Покоління V"), Карла Гуджино ("Діти шпигунів", "Місто гріхів", "Хранителі", "Заборонений прийом", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів"), Кейт Сіґел ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів", "Керрі"), Саманта Слоян ("Життя Чака", серіали "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів", "Керрі") та інші.

Як бачимо, вже традиційно, Фленаґан перетягнув в новий проєкт чимало акторів зі своїх попередніх робіт, у тому числі свою дружину Кейт Сіґел.

Фільм має вийти на екрани 11 березня 2027 року.

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