Paramount зніме фільм за мотивами Cyberpunk 2077 із продюсером 'Трансформерів'

З усіх творчих питань авторів екранізації надаватиме консультації студія-розробник CD Projekt Red.

Кінокомпанія Paramount Pictures працює над повнометражним фільмом за мотивами Cyberpunk 2077. Продюсером виступить Лоренцо ді Бонавентура, відомий за франшизами "Трансформери" та G.I. Joe.

Як повідомляє Deadline, проєкт знаходиться на ранній стадії. Подробиці сюжету, ім’я режисера та акторський склад не розкриваються, але з усіх творчих питань авторів екранізації консультуватиме студія-розробник CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 – рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається в Найт-Сіті, мегаполісі похмурого майбутнього, де всю владу зосередили в своїх руках корпорації. Головний герой "Ві" опиняється втягнутим у небезпечну історію після встановлення експериментального біочіпа, що містить цифрову копію свідомості рок-музиканта і терориста Джонні Сільверхенда, якого в грі озвучив Кіану Рівз.

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Незважаючи на проблемний запуск у 2020 році, Cyberpunk 2077 з часом перетворилася на комерційно успішну франшизу. За даними аналітиків, продажі гри перевищили 40 млн копій по всьому світу. У 2023 році вона також отримала велике доповнення Phantom Liberty з Ідрісом Ельбою в одній із головних ролей.

Всесвіт Cyberpunk давно вийшов за межі відеоігор: у 2022 році Netflix випустив аніме-серіал Cyberpunk: Edgerunners, який отримав загальне визнання критиків і глядачів, а також низку престижних нагород. 20 жовтня відбудеться прем’єра другого сезону.

Тим часом CD Projekt Red працює над продовженням гри – нещодавно проєкт увійшов у стадію препродакшну. За оцінками CD Projekt RED, шлях від препродакшну до фінального релізу зазвичай становить 4-5 років. Очевидно, очікувати виходу Cyberpunk 2 раніше 2030 року не варто.

Деякі подробиці про Cyberpunk 2 раніше розкрив творець всесвіту Майк Пондсміт. Він розповів, що в грі з’явиться ще одне місто, окрім Найт-Сіті, і описав його як "Чикаго, де все пішло не так". При цьому Найт-Сіті теж залишиться у сиквелі. А Кіану Рівз говорив, що хотів би повернутися до ролі Джонні Сільверхенда.

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