Вийшов тизер нового фільму Павла Острікова – режисера кінохіта 'Ти – Космос' (відео)

Зйомки стрічки під назвою "Трагедія" планують розпочати влітку 2027 року.

Вийшов перший тизер фільму "Трагедія" – нової роботи режисера хітової науково-фантастичної трагікомедії "Ти – Космос" Павла Острікова.

Як розповіли в пресслужбі кінокомпанії ForeFilms, що займається виробництвом фільму, події відбуваються в недалекому майбутньому, де війна закінчилася. Давньогрецькі боги, скинувши християнського бога, тепер правлять світом. Професор філософського факультету Юрій Волошин разом зі студентом Колею вирушає у подорож Україною до Царства Мертвих, щоб повернути своїх близьких з потойбіччя.

Анімаційна стилістика тизеру є в певному сенсі символічною та продовжує практику, започатковану кінокомпанією ForeFilms ще у фільмі "Ти – Космос", зазначають продюсери.

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Як і в попередніх роботах, у "Трагедії" сценарист та режисер Павло Остріков продовжує працювати на перетині різних жанрів, використовує різноманітні стилістичні прийоми та додає неочікувані сюжетні рішення, при цьому не забуваючи піднімати актуальні теми. Історія за формою нагадує давньогрецьку трагедію, де невід'ємною частиною твору є хор. І саме він стане одним із ключових художніх рішень у фільмі, проспівуючи впродовж стрічки певні частини сюжету та зв’язуючи історію в єдине ціле. Події картини розвиваються в жанрі магічного реалізму, де герої приймають фантастичні явища як буденність, пояснюють у кінокомпанії.

"Незважаючи на назву проєкту, за жанром це радше трагікомедія, тому що навіть у сумні часи є місце для надії й гумору. Я вірю в силу гумору як інструменту рефлексії, тому хочу у своїй майбутній картині знайти баланс між драмою та комедією. Мені важливо розповісти цю історію, тому що для мене це терапія, яка допомагає примиритися з реальністю. Я вірю в силу мистецтва, вірю, що погляд на події під іншим кутом інколи дає можливість побачити більше", – розповів Остріков.

Продюсерами стрічки виступають Анна Яценко та Володимир Яценко, співзасновники компанії-виробника ForeFilms. Раніше вони продюсували такі українські стрічки, як "Я і Фелікс", "Відблиск", "Люксембург Люксембург", "Ти – Космос" тощо.

"Зараз багато творців не лише в кінематографі, а й загалом в культурі прагнуть "заглянути" туди, де війна закінчилася і де ми, як країна та нація, вистояли. І тому ми розповідаємо цю історію саме в такій фантасмогоричній формі, де немає росії, співіснують давньогрецькі боги. Якихось богів люди вигадують самі, а вхід до царства мертвих потрібно ще добряче пошукати. Ми насолоджуємося, коли створюємо цей прекрасний і новий світ, який одночасно надихатиме й даруватиме справжнє кінематографічне задоволення", – розмірковує продюсерка Анна Яценко.

Зараз проєкт перебуває на етапі девелопменту, а зйомки планують розпочати влітку 2027 року. Він реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, вперше про те, що Остріков працює над "Трагедією", стало відомо влітку 2026 року.

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