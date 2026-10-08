'Вервульф': вийшов новий трейлер моторошного фольк-горора Роберта Еґґерса (відео)

В український прокат фільм вийде 7 січня 2027 року.

Вийшов другий український трейлер моторошного фольк-горора "Вервульф" (Werwulf) від визнаного майстра жанру, американського режисера Роберта Еґґерса ("Відьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату").

У новій стрічці, яку сам Еґґерс позиціонує як свою найпотужнішу та наймоторошнішу роботу, він переосмислить відому фольклорну легенду: туманну сільську місцевість в Англії 13-го століття тероризуватиме таємнича істота, перетворюючи страшну казку на реальність.

Головну роль у стрічці виконав британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, який вже знімався у Еґґерса в "Носферату". Також актора можна було побачити у фільмах "Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Годзілла", "Тенет", "Швидкісний поїзд", "Каскадер" та "28 років по тому".

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Крім того, у стрічці зіграли Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол"), Віллем Дефо ("Остання спокуса Христа", "Плаксій", "Англійський пацієнт", "Тінь вампіра", "Людина-павук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бідолашні створіння") та Ральф Айнесон ("Відьма", "Творець", "Фантастична четвірка: Перші кроки", "Франкенштейн", франшиза "Гаррі Поттер") – усі вони також знімалися в "Носферату".

Також у "Вервульфі" задіяні Нед Деннегі ("Тиранозавр", "Джейн Ейр", "Гострі картузи: Безсмертний"), Бодхі Рей Бретнек ("Самотник", "Гамнет") та Кейт Дікі ("Прометей", "Відьма", "Зелений лицар", "Варяг", серіал "Відділ нерозкритих справ").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 7 січня 2027 року.

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