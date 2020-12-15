15 грудня - 349-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 16 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 2 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 15 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День приручення вуличних ліхтарів, День світла і світлових технологій, День Заменгофа, Міжнародний день чаю.

В Україні - День працівників суду, у США - День «Білля про права», День кексу, День котячих пастухів, у Нідерландах - День королівства, в Греції - День пам'яті жертв «Грецької операції» НКВС.

Пам'ятні дати 15 грудня, річниці та події

Читайте такожПодарунки чоловікові на Новий рік 2021: як зверни презент – найліпші ідеїУ 1791 році в США вступив набув чинності Білль про права - десяток поправок і доповнень до Конституції. Документ реалізує ідею рівності всіх громадян Америки. Безпосереднім джерелом Білля вважається Декларація про права Вірджинії 1776 року, створена Джорджем Мейсоном. Положення Білля й на сьогодні мають вищу юридичну силу і пряму дію. У разі суперечності актів Конгресу положенням Білля, Верховний суд США визнає останні недійсними. Білль про права використовувався при розробці Загальної декларації прав людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 року, та аналогічних документів, що діють у багатьох країнах світу.

У 1840 році прах Наполеона Бонапарта був повернутий до Парижа.

У 1965 році був здійснений перший груповий політ американських космічних кораблів «Джеміні-7» і «Джеміні-6а». Вперше у космосі одночасно перебували чотири астронавти - Френк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

У 1966 році французьким вченим О. Дольфусом у Медонській обсерваторії в епоху невидимості кілець Сатурна був відкритий його десятий супутник, названий Янусом.

У 2000 році був зупинений 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Станція була повністю виведена з роботи.

15 грудня 1972 року була створена Організація ООН з охорони навколишнього середовища ЮНЕП. До числа основних завдань ЮНЕП належить розробка глобальної екологічної програми та сприяння її реалізації в рамках ООН, виступи на захист природного середовища Земної кулі, розвиток партнерських відносин з іншими підрозділами Організації Об'єднаних Націй, а також залучення в екологічну діяльність громадянського суспільства, зокрема, наукових, молодіжних та інших організацій, приватного сектора. Під егідою ЮНЕП щорічно відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 грудня вшановує пам'ять пророка Авакума. Предки у святого просили міцний сон для дітей.

Що сьогодні не можна робити

Не бажано згадувати погане минуле, плакати й сумувати. Краще розрахуватися з боргами.

Прикмети на 15 грудня

Читайте такожРелігійні свята у грудні: православний календар на цей місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- стоїть погана погода - такою вона залишиться аж до 30 січня;

- зірки яскраво світять - буде мороз;

- навколо Місяця з'явилося темне коло - до хуртовини.

15 грудня іменини

Іменини у Афанасія, Віри, Андрія, Тамари, Марії, Дмитра та Сергія.

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Автор: Нана Чорна