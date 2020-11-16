16 листопада - 320-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 45 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 16 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день толерантності та Міжнародний день боротьби з анорексією.

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Пам'ятні дати 16 листопада, річниці та події

Цього дня в 1841 році у Нью-Йорку був запатентований корковий рятувальний пояс.

16 листопада 1848 року в Лондоні дав свій останній концерт Фредерік Шопен (1810-1849) - великий польський композитор і піаніст. У Шопена було так мало сил, що він зміг грати тільки одну годину. За тиждень він повернувся до Парижа і 17 жовтня 1849 року помер у своїй квартирі на Вандомській площі. Урна з серцем композитора, згідно з його передсмертною волею, була перевезена сестрою Шопена до Варшави й замурована в одній із Колон костелу Святого Хреста. Творчість Шопена мала величезний вплив на багато поколінь музикантів. Він є одним з основних композиторів у репертуарі відомих піаністів. З 1927 року у Варшаві кожні 5 років проводяться міжнародні конкурси піаністів імені Шопена.

16 листопада 1945 року була утворена ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Вона стала формальною наступницею створеного в 1925 році Міжнародного інституту з інтелектуального співробітництва, який пішов у небуття. Штаб-квартира ЮНЕСКО розташована в Парижі. До ЮНЕСКО наразі входять 195 держав-членів, 2 держави-спостерігачі та 10 асоційованих членів.

У 1966 році був зафіксований найрясніший зорепад: до 2300 метеорів за хвилину.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 листопада вшановує пам'ять Святої княжни Анни Всеволодівни – доньки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, адже погода в ці дні починала змінюватися, наступали холоди, зима вступала у свої права. Інші назви свята: «Анна Холодна», «Кросник», «Агапій», «Баба».

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна сваритися, виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити вроки або пристріт. А якщо посвариться подружжя, то скоро може розлучитися.

Прикмети на 16 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- не випав сніг - бути найближчого року неврожайним;

- вдень стоїть холодна погода - восени буде голодно;

- хмари летять низько - до морозів;

- увечері вдарив мороз - зима буде теплою.

16 листопада іменини

Іменини у Агапа, Георгія, Гертруди, Дмитра, Анни, Йосипа, Михайла, Едмунда, Володимира та Миколи.

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Автор: Нана Чорна