Яке свято 16 листопада 2020
Цього дня світ відзначає Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день толерантності та Міжнародний день боротьби з анорексією.
Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиВ Україні - День працівників радіо, телебачення і зв'язку, в США - День фаст-фуду, День гудзиків, День «Влаштуйте вечірку з вашим ведмедем», у Монголії - День гордості, в Мексиці - День революції, у Таджикистані - День президента, у Білорусі - День ляльки, в Аргентині - День національного суверенітету, в Ісландії - День ісландської мови, на Кубі - День святого Крістобаля, День заснування Гавани, в Індії - День національний преси, в Естонії - День прийняття декларації про суверенітет.
Пам'ятні дати 16 листопада, річниці та події
Цього дня в 1841 році у Нью-Йорку був запатентований корковий рятувальний пояс.
16 листопада 1848 року в Лондоні дав свій останній концерт Фредерік Шопен (1810-1849) - великий польський композитор і піаніст. У Шопена було так мало сил, що він зміг грати тільки одну годину. За тиждень він повернувся до Парижа і 17 жовтня 1849 року помер у своїй квартирі на Вандомській площі. Урна з серцем композитора, згідно з його передсмертною волею, була перевезена сестрою Шопена до Варшави й замурована в одній із Колон костелу Святого Хреста. Творчість Шопена мала величезний вплив на багато поколінь музикантів. Він є одним з основних композиторів у репертуарі відомих піаністів. З 1927 року у Варшаві кожні 5 років проводяться міжнародні конкурси піаністів імені Шопена.
16 листопада 1945 року була утворена ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Вона стала формальною наступницею створеного в 1925 році Міжнародного інституту з інтелектуального співробітництва, який пішов у небуття. Штаб-квартира ЮНЕСКО розташована в Парижі. До ЮНЕСКО наразі входять 195 держав-членів, 2 держави-спостерігачі та 10 асоційованих членів.
У 1966 році був зафіксований найрясніший зорепад: до 2300 метеорів за хвилину.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 16 листопада вшановує пам'ять Святої княжни Анни Всеволодівни – доньки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, адже погода в ці дні починала змінюватися, наступали холоди, зима вступала у свої права. Інші назви свята: «Анна Холодна», «Кросник», «Агапій», «Баба».
Що сьогодні не можна робити
Цього дня не можна сваритися, виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити вроки або пристріт. А якщо посвариться подружжя, то скоро може розлучитися.
Прикмети на 16 листопада
Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- не випав сніг - бути найближчого року неврожайним;
- вдень стоїть холодна погода - восени буде голодно;
- хмари летять низько - до морозів;
- увечері вдарив мороз - зима буде теплою.
16 листопада іменини
Іменини у Агапа, Георгія, Гертруди, Дмитра, Анни, Йосипа, Михайла, Едмунда, Володимира та Миколи.
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