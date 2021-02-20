20 лютого - 51-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 314 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 7 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 20 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день соціальної справедливості, Міжнародний день курців, Всесвітній день панголіна.

В Україні - День Героїв Небесної Сотні, у США - День прискорення приходу весни у Північній півкулі, День студента-волонтера, День очищення книжкової полиці, День наручників, День мафінів, День вишневого пирога, День любові до свого вихованця, День яблука, в Японії - День оголених чоловіків, в Аргентині - День битви при Сальті, у Венесуелі - День федерації.

Пам'ятні дати 20 лютого, річниці та події

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниУ 395 році у Вифлеємі був заснований перший в історії жіночий монастир.

У 1666 році було засновано Монреаль - одне із найбільших канадських міст.

У 1872 році в США був запатентований електричний ліфт.

У 1872 році в Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей. Ініціаторами його створення були американські художники. Спочатку музей не мав ні будівлі, ні колекцій, ні коштів. Перші полотна були куплені на гроші корпорації на чолі з Радою опікунів, спеціально заснованим для організаційної роботи створення музею. 20 лютого 1872 року в невеликій будівлі на П'ятій авеню відбулося відкриття першої експозиції картинної галереї. Вона включала 100 полотен, куплених у Брюсселі, 74 полотна, придбаних у Парижі та Бельгії. Це були картини італійських, французьких, іспанських, голландських, англійських, фламандських художників. Пізніше в Центральному парку було споруджено триповерхову будівлю музею з дванадцятьма залами для експозицій. Будівля Метрополітен-музею добудовувалася, доповнювалася новими прибудовами, і нині - це центр архітектурного комплексу. Експозиції сучасного Метрополітен-музею - приватні колекції, передані у дар колекціонерами, які побажали зробити свій внесок у розвиток культури Америки. А сам музей - один із найбільших і четвертий за відвідуваністю художній музей світу.

У 1940 році на екранах уперше з'явилася знаменита мультяшна пара – Том і Джеррі. Знаменитий мультсеріал був створений мультиплікаторами Вільямом Ханною і Джозефом Барберою, пізніше створили студію Ханна-Барбера. Сюжет більшості серій мультфільму зосереджений на безуспішних спробах Тома спіймати мишеня, а також на каліцтвах і руйнуваннях, які з усього цього випливають. Мультсеріал створювався голлівудською студією MGM з 1940 року до закриття мультиплікаційної студії у 1958 році. У 1961 році MGM продала права на виробництво мультфільму празькій студії Рембранд Філмс, на чолі якої стояв Джин Дейч. Рембрандт Філмс випустила 13 серій, визнаних найгіршими за всю історію мультфільму. У 1963 році виробництво мультфільму повернулося до Голлівуду, в студію Чака Джонса «Сіб-Тауер 12 Продакшнс» і тривало до 1967 року. Пізніше Том і Джеррі знову з'явилися в мультсеріалі, створеному Ханною-Барберою (1975-1977; 1990-1993) і Фільмейшен Студіос (1980-1982). Початкові мультфільми Ханни-Барбери періоду 1940-1958 років визнані найвидатнішими і є володарями семи нагород кінопремії Оскар.

У 1943 році на кукурудзяному полі в Мексиці почав формуватися вулкан Парікутін.

У 1962 році через 10 місяців після Юрія Гагаріна Джон Гленн першим із американців здійснив політ у космос. На космічному кораблі «Френдшип-7» він за чотири години п'ятдесят п'ять хвилин тричі облетів Землю.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 лютого вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського. У народі день називають Луковником або Могутницею. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними.

Що сьогодні не можна робити

Не варто пити зелений або чорний чай - забере ваші сили. Використовуйте трав'яний і бажано з перстачем. Не влаштовуйте свято - притягнете нечисть у дім. Пом'яніть померлих родичів. Не грайте весілля - розлучитеся через зраду. Не робіть покупок - придбання не принесе радості. Не можна вдягати зелені речі - накличете тугу й самотність.

Прикмети на 20 лютого

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на небі сині хмари - скоро буде тепло;

- у другій половині дня сильний вітер - до хорошого врожаю ярих;

- червоний захід - літо буде холодним і вітряним.

20 лютого іменини

Іменини у Луки, Парфенія, Петра, Олександра та Олексія.

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Автор: Нана Чорна