23 грудня - 357-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 8 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 10 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 23 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День снігових ангелів, Свято людського світла, Всесвітній день сноубордингу.

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В Україні - День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку, в Канаді - П'яний вечір, у Швеції - День народження королеви, у Мексиці - ніч редису, в США - День сімейних коренів, «Фестивус», у Судані - День дітей, в Єгипті - День Перемоги, в Індії - День фермера, в Ісландії - День святого Торлака, у Литві - свято Блукаса, в Британії - вечір Тома Боукока.

Пам'ятні дати 23 грудня, річниці та події

23 грудня 1876 року була прийнята перша Конституція Османської імперії.

У 1900 році Реджинальд Фессенден провів перший у світі сеанс звукової радіопередачі.

У 1913 році була заснована Федеральна резервна система США з низки великих банків. До сьогоднішнього дня тільки банки, що входять до ФРС, мають право здійснювати емісію долара.

23 грудня 1947 року вважається Днем винаходу транзистора. Перший транзистор створили американські фізики Вільям Шоклі, Джон Бардін і Волтер Браттейн у лабораторіях Bell Labs. Це сталося 16 грудня 1947 року, а через тиждень - 23 грудня - відбулося офіційне представлення винаходу. У 1956 році вчені були нагороджені Нобелівською премією з фізики «за дослідження напівпровідників і відкриття транзисторного ефекту». Джон Бардін незабаром був удостоєний Нобелівської премії вдруге за створення теорії надпровідності. Пізніше транзистори замінили вакуумні лампи в більшості електронних пристроїв, здійснивши революцію в створенні інтегральних схем і комп'ютерів. Назву для нового пристрою придумав Джон Пірс.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Міни Красномовного, Євграфа та Єрмогена. У народі свято назвали День Міни.

Що сьогодні не можна робити

У цей день категорично заборонялося лаятися і підвищувати голос - це може розгнівати святого.

Прикмети на 23 грудня

Читайте такожФільми на Новий Рік 2021 - що подивитися для святкового настроюЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- стоїть ясна погода - скоро вдарять морози;

- сніг вітром легко розноситься - літо буде без дощів.

23 грудня іменини

Іменини у Анни, Єрмогена, Степана, Євграфа, Ангеліни, Олексія, Євгена, Якова, Івана, Стефана, Костянтина, Олександри, Сергія, Тетяни, Петра, Михайла, Григорія та Анатолія.

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Автор: Нана Чорна