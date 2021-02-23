23 лютого - 54-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 311 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 10 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 23 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна, Всесвітній день стерилізації домашніх тварин, Міжнародний день собачого печива.

У США - День керлінгу, День бананового хліба, День гри в теніс, День плитки, День раціоналізації, в Японії - День народження імператора, у Таджикистані - День створення збройних сил, у Гайані - День республіки, в Брунеї - День незалежності, у Канаді - День сільського господарства, в Індії - День посту і духовних практик «Бхаімі Екадаші».

Пам'ятні дати 23 лютого, річниці та події

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниУ 1874 році 23 лютого англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував гру, яку назвав «Sphairistike», нині відому як теніс. Слово «теніс» імовірно походить від французького tenez – «ось вам, беріть». До речі, ще у стародавніх греків і римлян була гра, в якій м'яч відбивали рукою або палицею. Але прообраз великого тенісу - гра «джидоко», що існувала у 13-14 століттях в Італії, Франції та Англії: у ній стрибаючий через сітку м'яч відбивали надітими на руку рукавицею, дерев'яним щитком або шкіряним ременем. У «джидоко» грали в залах і на майданчиках під відкритим небом. На початку 16 століття в грі стали застосовувати ракетки. Шкіряні м'ячі, якими грали в ті часи, були набиті тирсою, ганчірками, травою. Відскакувати вони могли тільки від твердої поверхні. З появою гумових м'ячів стала можливою гра на траві. У 1872 році був заснований перший клуб цієї гри на галявині лімнгтонського курорту португальцем Хоа Перейра, Фредеріком Хейнсом і Велслі Томкінсоном. Але офіцер британської армії Волтер Вінгфілд у 1873 році розробив зразковий корт для гри в «сферистику». У грудні цього ж року випустив брошуру з правилами гри «Сферистика, або лаун-теніс». А 23 лютого 1874 року Волтер Вінгфілд отримав патент на корт. З розвитком гри змінювалися й умови, в яких вона проходила, і дуже еволюціонував одяг гравців. Аж на початку 1930-х років чоловікам дозволили виступати в коротких брюках, а жінкам - у коротких спідницях. При цьому Саудівська Аравія, яка вже більш як 20 років веде телетрансляції з Вімблдону, досі не показала жодного матчу за участю жінок. А галантні французи, тим не менш, не допускали представниць прекрасної половини людства до виступів на чемпіонаті Франції до 1928 року. Сьогодні теніс є олімпійським видом спорту й улюбленою грою багатьох відомих персон.

У 1893 році німецький інженер і винахідник Рудольф Дизель отримав патент на дизельну установку.

У 1903 році Куба передала США базу Гуантанамо у вічну оренду.

У 1905 році в Чикаго юрист Поль Персі Харріс заснував перший у світі «Клуб Ротарі». Зараз це - міжнародне співтовариство. Основна мета - об'єднання професіоналів і бізнесменів для здійснення гуманітарних проектів, розвитку високих етичних стандартів у професійній сфері.

У 1941 році вперше був отриманий плутоній.

У 1947 році була заснована Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

У 1953 році в Англії були амністовані 14 тисяч дезертирів Другої світової війни.

23 лютого 1959 року в Страсбурзі відкрилася перша сесія ЄСПЛ, заснованого відповідно до Конвенції про захист прав людини і фундаментальних свобод, виробленої ще у 1950 році Радою Європи. ЄСПЛ складався з 46 суддів, які мали шестирічний мандат від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – міжнародний орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи (нині їх 47 держав), що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, і включає всі питання, що стосуються тлумачення та застосування Конвенції, в тому числі міждержавні справи й скарги окремих осіб. Наразі ЄСПЛ складається з 47 суддів. Вони обираються з терміном повноважень дев'ять років і не можуть бути переобрані. Діяльність Високого суду щодо захисту норм вищевказаної Конвенції отримала високу оцінку світової спільноти. Але, як пожартував один із суддів, ЄСПЛ «став жертвою власного успіху» і після історичних змін, що вразили Східну Європу на рубежі 1980-1990-х років, став зазнавати труднощів з розглядом зростаючого потоку скарг. У зв'язку з цим наприкінці 1998 року суд довелося значно реформувати, щоб радикально підвищити «продуктивність праці».

У 1993 році була створена мова програмування Ruby.

Яке сьогодні церковне свято

Православні 23 лютого моляться Прохору Печерському, щоб швидше прийшла весна й не було сильних морозів. А ще сьогодні прийнято молитися Харлампію Магнезійському. Він уберігає людей від раптової смерті, коли людина навіть не встигла покаятися. Його просять позбавити від такої долі й допомогти позбутися різних бід. Його також вважають і покровителем чиновників. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну та важку хворобу, то скоро вона відступить.

Що сьогодні не можна робити

Чоловікам не можна важко фізично працювати. Також не можна дарувати коханому годинник і шкарпетки – до розлучення. До речі, ця прикмета збереглася й на сьогоднішній день.

Прикмети на 23 лютого

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сніг накрив усі дахи - до багатого врожаю;

- у народі казали: прийшов Прохор - весна зазирнула у двір, морози слабшатимуть.

23 лютого іменини

Іменини у Порфирія, Анни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Семена, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Карпа і Германа.

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Автор: Нана Чорна