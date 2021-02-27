27 лютого - 58-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 307 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 14 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 27 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день оптиміста, День білого ведмедя, День Покемона, Всесвітній день шаблековтачів, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію.

У США - День мексиканського кавового лікеру «Калуа», День протеїну, День тупості, День «Відкрий цю пляшку вночі», День полуниці, День ретро, в Австралії - Фестиваль прекрасного народження, у В'єтнамі - День лікаря, в Ізраїлі - Шушан Пурім, у Домінікані - День незалежності, в Індії - День мови маратхі.

Пам'ятні дати 27 лютого, річниці та події

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхУ 425 році був заснований університет у Константинополі.

У 1472 році владою Сієнської республіки (місто-держава в Італії до 1555 року, займала південну частину Тоскани з центром у місті Сієна і протягом декількох століть виступала основним конкурентом і противником Флоренції в Середній Італії) був заснований Monte dei Paschi di Siena - найстаріший банк у світі, що існує досі.

У 1693 році в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок - The Ladies ' Mercury.

У 1825 році була опублікована перша глава роману Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін».

У 1879 році був відкритий сахарин - низькокалорійна підсолоджуюча речовина в 400 разів солодша за цукор. Він широко використовується як підсолоджувач для хворих на цукровий діабет та осіб, які дотримуються дієти з низьким вмістом калорій. Під час нагрівання сахарин руйнується, тому він не використовується у приготуванні їжі. Речовина була відкрита випадково, під час дослідження окислення 2-толуолсульфонаміду, яке проводив К.Фальберг у лабораторії професора А. Ремсена в університеті Джона Хопкінса. У 1884 році Фальберг запатентував спосіб отримання сахарину й почав його промислове виробництво, проте первісний метод був неефективним. Лише у 1950 році американською компанією «Maumee Chemical Company» був розроблений метод, що дозволяє виробляти сахарин у промислових масштабах. У харчовій промисловості сахарин зареєстрований як добавка E954, як підсолоджувач. У 1960-х роках з'являлися повідомлення про те, що сахарин нібито є канцерогеном. Дослідження, проведені в 1977 році, показали збільшення показника захворюваності на рак сечового міхура серед лабораторних щурів, яких годували великими дозами сахарину. Того ж року американська FDA запропонувала заборонити використання сахарину в харчовій промисловості. Однак Конгрес США замість заборони наклав вимогу, щоб усі продукти з наявністю сахарину містили на упаковці попередження про можливість захворювання на рак. Пізніше припущення про канцерогенність сахарину були спростовані. У 1991 році FDA відкликала свою пропозицію щодо заборони сахарину, й у 2000 році Конгрес скасував закон про вказівку можливої шкоди, завданої здоров'ю, на упаковках. Нині сахарин схвалений Об'єднаною експертною комісією з харчових добавок Всесвітньої організації охорони здоров'я та науковим комітетом з харчових продуктів Європейського Союзу.

У 1883 році був запатентований автомат для скручування сигар.

У 1900 році одинадцять вихідців із Мюнхенського гімнастичного товариства, в якому футболу не приділялася достатня увага, зібралися в ресторанчику «Гізела» й вирішили заснувати футбольний клуб «Баварія». Сьогодні «Баварія» є найтитулованішим професійним футбольним клубом у німецькому футболі – на його рахунку 28 чемпіонських титулів, 19 Кубків Німеччини, 3 перемоги в Кубку європейських чемпіонів і 2 – у Лізі чемпіонів. Він є одним із небагатьох клубів, які виграли Кубок європейських чемпіонів 3 рази поспіль.

У 1932 році Джеймс Чедвік - англійський фізик, член Лондонського королівського товариства, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1935 рік, учень Резерфорда, закінчив Манчестерський і Кембриджський університети – відкрив нейтрон.

У 1964 році був спущений на воду мезоскаф «Огюст Пікар» - перший у світі туристичний підводний апарат, який здійснив 1100 занурень у Женевське озеро. Мезоскаф був сконструйований Жаком Пікаром у 1964 році для швейцарської виставки. Апарат названий на честь батька конструктора, видатного швейцарського вченого Огюста Пікара. Ідея мезоскафа, апарату для дослідження середніх глибин, здатного зависати в товщі води, була запропонована Огюстом Пікаром ще у 1953 році, але його будівництву заважали проблеми з фінансуванням. Жак Пікар вирішив використати для здійснення цієї ідеї швейцарську національну виставку 1964 року. У жовтні 1961 він запропонував одному з директорів виставки, що готувалася, побудувати туристичний підводний апарат для занурення в Женевське озеро як незвичайний атракціон. У грудні 1962 року, після багатьох нарад, проект був затверджений і конструктору виділені необхідні кошти. На той час Жак Пікар уже розробив частину основної технічної документації, що дозволило здійснити будівництво за короткий термін. Корпус був виготовлений заводом «Брати Джованьола» в Монте, а місток, баластні цистерни, хвостова частина - механічним заводом у Веві. Спуск на воду відбувся 27 лютого 1964 року в Буві, за 20 км від Монте, куди мезоскаф був доставлений залізницею. Однак експлуатація апарату була затримана на кілька місяців, на думку Жака Пікара, через бюрократизм і боязнь відповідальності експертної комісії. У підсумку Жак Пікар був відсторонений від подальших робіт та опинився в ролі стороннього спостерігача. Але незабаром, після низки доопрацювань, мезоскаф був введений в експлуатацію. Для його пілотування була набрана команда з досвідчених підводників і морських офіцерів. Апарат здійснив близько 700 занурень на глибину 100 м у Женевське озеро за час роботи виставки, а після її закриття - ще близько 400. Загальна кількість пасажирів мезоскафа перевищила 33 тисячі осіб. За весь цей час не було жодного нещасного випадку. У 1965 році «Огюст Пікар» був проданий великій американській компанії за 100 тисяч доларів.

У 1965 році був здійснений перший політ транспортного літака Ан-22 «Антей».

У 1997 році ембріолог і генетик з Росліновського інституту Ян Вілмут у номері англійського журналу «Nature» від 27 лютого опублікував статтю, в якій розповів про успішний експеримент з клонування овечки. До клонування Доллі робилися спроби створити повноцінні клони. Серед них - вівці Меган і Мораг, створені тією ж групою дослідників з ембріональних клітин. У процесі «створення» Доллі у 277 яйцеклітин були перенесені ядра, взяті з вимені шестирічної вівці-донора. З них утворилося 29 ембріонів, один із яких, Доллі, вижив. З цієї клітини була створена особина, генетично ідентична матері. Доллі стала першим ссавцем, вирощеним шляхом клонування. А менш як через рік, 12 січня 1998 року, в Парижі дев'ятнадцять країн підписали протокол про заборону клонування людини. Протокол став доповненням Європейської конвенції Про захист прав людини. Доллі померла 14 лютого 2003 року від прогресуючого захворювання легенів, викликаного ретровірусом. У овець, які майже постійно містяться в закритому приміщенні, ризик цього захворювання великий, а Доллі з міркувань безпеки практично не виводили пастися з іншими вівцями. У квітні 2003 року опудало Доллі було виставлено в Единбурзькому королівському музеї.

У 2004 році Токійський окружний суд виніс смертний вирок главі секти «Аум Сінріке» Секо Асахарі. 6 липня 2018 року він був виконаний. Секо Асахаре та ще шестеро його найближчих соратників по секті «Аум Сінріке» були страчені. Асахара був засуджений до повішення. 20 березня 1995 року члени секти розпилили в метро Токіо нервово-паралітичний газ зарин, у результаті чого загинуло 13 осіб. Декілька тисяч людей постраждали. Асахара своєї провини не визнав, більшу частину судового процесу він зберігав мовчання. Справжнє ім'я Асахари - Тідзуо Мацумото.

У 2010 році стався потужний землетрус в Чилі, загинуло більш ніж восьмисот людей.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 лютого вшановує пам'ять святого Кирила. У народі день назвали «Кирило Весновказівник».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується відвідувати лікаря, особливо стоматолога й косметолога. Не варто також стригти волосся та нігті. А ось нові покупки ще довго будуть радувати.

Прикмети на 27 лютого

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- тепло й сонячно - скоро можуть вдарити морози;

- день морозний - літо буде сухим і спекотним;

- синиці голосно щебечуть - скоро прийде тепло.

27 лютого іменини

Іменини у Авксентія, Кирила, Михайла, Феодора, Марона і Георгія.

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Автор: Нана Чорна