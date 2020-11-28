28 листопада - 332-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 33 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 15 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 28 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День придумування нових слів, Всесвітній день співчуття, День червоної планети, Міжнародний день обізнаності про ауру.

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Пам'ятні дати 28 листопада, річниці та події

У цей день в 1660 році у Лондоні 12 джентльменів з гуртка «Любителі наук», що збиралися компанією майже щотижня впродовж 15 років, склали документ, в якому заявили про рішення заснувати «колегію для розвитку фізико-математичного експериментального знання» під латинським девізом «Nullius in vеrba» - «не вірити на слово». Ця дата і є днем створення наукового Лондонського королівського товариства. У 1662 році король Карл II підписав Хартію про заснування під своїм патронатом «Лондонського королівського товариства», яке, по суті, стало Англійською академією наук. Вона й понині процвітає. Лондонське королівське товариство-самоврядна приватна організація, формально не пов'язана з діяльністю урядових наукових установ. Суспільство відіграє важливу роль в організації та розвитку наукових досліджень у Великобританії та діє як дорадчий орган при вирішенні питань наукової політики. У різні роки президентами Лондонського королівського товариства були Крістофер Рен, Ісаак Ньютон, Томас Генрі Хакслі, Ернест Резерфорд, Джозеф Лістер та інші. Його членами є багато лауреатів Нобелівської премії.

У 1943 році цього дня почалася Тегеранська конференція глав трьох союзних держав: СРСР – Сталін, США – Рузвельт, Великобританія – Черчілль. Вона тривала до 1 грудня і була покликана розробити остаточну стратегію боротьби проти Німеччини та її союзників. Основні питання - відкриття другого фронту в Західній Європі й післявоєнна карта світу.

У 1974 році 28 листопада відбувся останній виступ на сцені легендарного «бітла» Джона Леннона під час концерту Елтона Джона у «Медісон Сквер Гарден». 8 грудня 1980 Леннон був убитий Марком Девідом Чепменом пострілами в спину біля дверей власного будинку. Чепмен перед убивством взяв у Леннона автограф на обкладинку нового альбому співака «Double Fantasy». Леннон був кремований у крематорії кладовища Фернкліфф (Грінбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), його прах був переданий дружині Йоко Оно, яка розвіяла його в Центральному парку Нью-Йорка. Чепмен за свій злочин відбуває довічне ув'язнення. Уже десять разів він подавав прохання про дострокове звільнення, востаннє у серпні 2018 року, але завжди отримував відмову.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 листопада вшановує пам'ять мучеників Самона, Гурія і Авіва, які були відомі як цілителі, їм варто молитися для позбавлення від зубного болю. Гурій шанувався також як помічник у лікуванні очних хвороб. Інші назви свята: «Гурій», «Гур'ян», «Зима на рябій кобилі», «Зубний цілитель».

Що сьогодні не можна робити

Починається Різдвяний піст, тому є речі, які не можна робити ні сьогодні, ні в будь-який інший день посту. Так, заборонено грішити, не ображайте людей й не ображайтеся самі. Не можна прибирати будинок ввечері, щоб не зустріти Різдво з нечистю. Не скупіться, інакше добробут залишить ваш дім. Не варто ходити на полювання та риболовлю.

Прикмети на 28 листопада

Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сніг накрив землю - він не розтане до весни;

- снігу випало більше, ніж зазвичай - бути багатому врожаю.

28 листопада іменини

Іменини у Дмитра, Микити, Петра і Миколи.

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Автор: Нана Чорна