Яке свято 28 листопада 2020
Цього дня світ відзначає День придумування нових слів, Всесвітній день співчуття, День червоної планети, Міжнародний день обізнаності про ауру.
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Пам'ятні дати 28 листопада, річниці та події
У цей день в 1660 році у Лондоні 12 джентльменів з гуртка «Любителі наук», що збиралися компанією майже щотижня впродовж 15 років, склали документ, в якому заявили про рішення заснувати «колегію для розвитку фізико-математичного експериментального знання» під латинським девізом «Nullius in vеrba» - «не вірити на слово». Ця дата і є днем створення наукового Лондонського королівського товариства. У 1662 році король Карл II підписав Хартію про заснування під своїм патронатом «Лондонського королівського товариства», яке, по суті, стало Англійською академією наук. Вона й понині процвітає. Лондонське королівське товариство-самоврядна приватна організація, формально не пов'язана з діяльністю урядових наукових установ. Суспільство відіграє важливу роль в організації та розвитку наукових досліджень у Великобританії та діє як дорадчий орган при вирішенні питань наукової політики. У різні роки президентами Лондонського королівського товариства були Крістофер Рен, Ісаак Ньютон, Томас Генрі Хакслі, Ернест Резерфорд, Джозеф Лістер та інші. Його членами є багато лауреатів Нобелівської премії.
У 1943 році цього дня почалася Тегеранська конференція глав трьох союзних держав: СРСР – Сталін, США – Рузвельт, Великобританія – Черчілль. Вона тривала до 1 грудня і була покликана розробити остаточну стратегію боротьби проти Німеччини та її союзників. Основні питання - відкриття другого фронту в Західній Європі й післявоєнна карта світу.
У 1974 році 28 листопада відбувся останній виступ на сцені легендарного «бітла» Джона Леннона під час концерту Елтона Джона у «Медісон Сквер Гарден». 8 грудня 1980 Леннон був убитий Марком Девідом Чепменом пострілами в спину біля дверей власного будинку. Чепмен перед убивством взяв у Леннона автограф на обкладинку нового альбому співака «Double Fantasy». Леннон був кремований у крематорії кладовища Фернкліфф (Грінбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), його прах був переданий дружині Йоко Оно, яка розвіяла його в Центральному парку Нью-Йорка. Чепмен за свій злочин відбуває довічне ув'язнення. Уже десять разів він подавав прохання про дострокове звільнення, востаннє у серпні 2018 року, але завжди отримував відмову.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 28 листопада вшановує пам'ять мучеників Самона, Гурія і Авіва, які були відомі як цілителі, їм варто молитися для позбавлення від зубного болю. Гурій шанувався також як помічник у лікуванні очних хвороб. Інші назви свята: «Гурій», «Гур'ян», «Зима на рябій кобилі», «Зубний цілитель».
Що сьогодні не можна робити
Починається Різдвяний піст, тому є речі, які не можна робити ні сьогодні, ні в будь-який інший день посту. Так, заборонено грішити, не ображайте людей й не ображайтеся самі. Не можна прибирати будинок ввечері, щоб не зустріти Різдво з нечистю. Не скупіться, інакше добробут залишить ваш дім. Не варто ходити на полювання та риболовлю.
Прикмети на 28 листопада
Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сніг накрив землю - він не розтане до весни;
- снігу випало більше, ніж зазвичай - бути багатому врожаю.
28 листопада іменини
Іменини у Дмитра, Микити, Петра і Миколи.
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