29 грудня - 363-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 2 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 16 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 29 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються День «ще стільки всього треба зробити!», День розшуку забутих подяк і Міжнародний день віолончелі.

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У США - День «Тік-так, День «Встань на ваги», День супу «Пеппер пот», у Монголії - День незалежності, у Вірменії - Масляна Різдвяного посту, в Ірландії - День конституції.

Пам'ятні дати 29 грудня, річниці та події

У 1993 році набула чинності Конвенція про біологічну різноманітність.

У 1995 році було відкрито Дніпровський метрополітен, першу ділянку довжиною 7,8 км з 6-ма станціями.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 грудня вшановує пам'ять святого пророка Аггея. Він вважається покровителем чистої душі людини і наставляє на праведне життя. Інша назва свята - «Агей Зимовказівник».

Що сьогодні не можна робити

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому, через поріг. Існує повір'я - невдовзі ви посваритеся.

Прикмети на 29 грудня

Читайте такожПодарунок для дівчини на Новий Рік 2021: чим порадувати кохануЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- Агєєв день показує погоду на квітень;

- дуже холодно - зима буде лютою;

- мороз стає сильнішим - ще три тижні простоять морозні дні;

- сніг упритул лежить біля паркану, а вітер сильний - наступне літо буде неврожайним.

29 грудня іменини

Іменини у Аркадія, Феофанії, Іллі, Петра, Марини та Володимира.

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Автор: Нана Чорна