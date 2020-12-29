Яке свято 29 грудня 2020
Цього дня у світі відзначаються День «ще стільки всього треба зробити!», День розшуку забутих подяк і Міжнародний день віолончелі.
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У США - День «Тік-так, День «Встань на ваги», День супу «Пеппер пот», у Монголії - День незалежності, у Вірменії - Масляна Різдвяного посту, в Ірландії - День конституції.
Пам'ятні дати 29 грудня, річниці та події
У 1993 році набула чинності Конвенція про біологічну різноманітність.
У 1995 році було відкрито Дніпровський метрополітен, першу ділянку довжиною 7,8 км з 6-ма станціями.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 29 грудня вшановує пам'ять святого пророка Аггея. Він вважається покровителем чистої душі людини і наставляє на праведне життя. Інша назва свята - «Агей Зимовказівник».
Що сьогодні не можна робити
Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому, через поріг. Існує повір'я - невдовзі ви посваритеся.
Прикмети на 29 грудня
Читайте такожПодарунок для дівчини на Новий Рік 2021: чим порадувати кохануЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- Агєєв день показує погоду на квітень;
- дуже холодно - зима буде лютою;
- мороз стає сильнішим - ще три тижні простоять морозні дні;
- сніг упритул лежить біля паркану, а вітер сильний - наступне літо буде неврожайним.
29 грудня іменини
Іменини у Аркадія, Феофанії, Іллі, Петра, Марини та Володимира.
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