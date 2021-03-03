3 березня - 62-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 303 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 18 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 3 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються день очікування дива, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника, Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху.

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Пам'ятні дати 3 березня, річниці та події

У 1067 році Мінськ був уперше згаданий в літописах у зв'язку з битвою на річці Немига.

У 1639 році коледж, заснований в Бостоні (США), отримав ім'я Гарвард на честь мецената Джона Гарварда.

У 1802 році у Віденській газеті було оголошено про видання 12-ї, 13-ї та 14-ї сонат Бетховена. Остання з них («quasi una Fantasia» op. 27) була потім названа «місячною».

У 1863 році Конгрес США ухвалив постанову про насильницьке переселення індіанців зі штату Канзас до резервації.

У 1866 році в Києві відкрилася публічна бібліотека, нині - Національна парламентська бібліотека.

У 1875 році відбулася прем'єра в Парижі опери «Кармен» французького композитора Жоржа Бізе, що завершилася провалом. Це сталося на сцені театру «Опера комік». Перші два акти були прийняті публікою непогано, третій – стримано, під час четвертого в залі запанувало крижане мовчання. Лібрето опери дорікали у вульгарності, а музиці – у надмірній «вченості», безбарвності, недостатній романтичності й вишуканості. Як результат - оперу оголосили "аморальною". Провал "Кармен" важко подіяв на Бізі й фатальним чином позначився на його здоров'ї, через рівно три місяці, 3 червня 1875 року, Бізе помер. Йому було всього 36 років. Істинний масштаб "Кармен" був оцінений тільки після смерті Бізе, причому спочатку цьому сприяло втручання Ернеста Гіро, який замінив розмовні діалоги речитативами. Лише в наступні роки театри знову стали звертатися до авторської версії.

У 1894 році в паризькому нічному клубі вперше у світі пройшов показ професійного стриптизу.

У 1911 році стався найбільший обвал ґрунту об'ємом 2,2 млрд кубометрів на річці Мургаб, у результаті якого утворилися природна гребля і Сарезьке озеро.

У 1919 році з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) була відправлена перша в світі Міжнародна авіапошта.

У 1923 в продаж надійшов перший у світі новинний тижневик - «Time».

У 1944 році в Парижі дебютував на сцені співак Ів Монтан.

У 1945 році відкрилася Львівська картинна галерея.

У 1947 році запрацював перший агрегат відновленої після Другої світової війни Дніпровської ГЕС.

У 1955 році Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні.

У 2005 році Стів Фоссетт на літаку «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» здійснив перший одиночний безпосадочний авіапереліт навколо Землі.

Яке сьогодні церковне свято

3 березня в народному календарі відзначається свято Вівсянки. Називається воно так через маленьку пташки, яка символізує прихід весни. Цей день також присвячений міфологічному герою Ярилу - богу сонця, весни, родючості й тепла. У це свято молодь влаштовує веселі гуляння та вечірні посиденьки.

Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника, єпископа Синадського.

Що сьогодні не можна робити

Не можна байдикувати, сваритися та лихословити.

Прикмети на 3 березня

Читайте такожЦерковні свята у березні: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ні дощу - до хорошого врожаю;

- зірки яскраво мерехтять - до похолодання;

- місяць тьмяний - до сильного снігопаду, ясний - до холоднечі;

- грім - до родючості.

3 березня іменини

Іменини у Павла, Василя, Косми, Лева, Володимира, Анни та Віктора.

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Автор: Нана Чорна