3 лютого - 34-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 331 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 січня Юліанського календаря.

Яке свято 3 лютого 2021

Цього дня в світі відзначаються Всесвітній день вільного кохання і День золотистого ретривера.

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Пам'ятні дати 3 лютого, річниці та події

У 1637 році відбулася «Тюльпаноманія» в Нідерландах. Число цибулин тюльпанів, які продавалися, перевищило кількість, що купувалися. Почалася біржова паніка. Всього за одну ніч тисячі голландців були розорені.

У 1815 році в Швейцарії була заснована перша в світі фабрика з виробництва сиру.

У 1870 році набула чинності 15 поправка до Конституції США, яка прямо забороняла обмеження активного виборчого права за ознакою раси, кольору шкіри або у зв'язку з колишнім становищем раба.

У 1931 році стався землетрус в Хокс-Бей на Північному острові Нової Зеландії. Загинули 256 осіб. Довгий час цей землетрус залишався найбільш смертоносним стихійним лихом у Новій Зеландії.

У 1958 році в Гаазі був підписаний договір про створення Бенілюксу, економічного союзу Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.

У 1959 році в авіакатастрофі в штаті Айова загинули висхідні зірки рок-н-ролу Річі Валенс, Біг Боппер і Бадді Холлі. День їхньої загибелі увійшов в історію як «День, коли померла музика».

У 1972 році в Ірані, в країні з посушливим кліматом, почався один із найстрашніших природних катаклізмів в історії країни. Пурга, що прийшла з Кавказу, вирувала протягом шести днів. Загинули 4 тисячі людей. Ця хуртовина вважається найбільш смертоносною в історії. Для порівняння: найбільш руйнівний торнадо, що стався у Бангладеш в 1989 році, забрав 1300 життів.

У 1994 році Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).

У 2005 році в Китаї вийшла у світ найдорожча в світі газета. Спеціальний випуск Economic Daily в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (один примірник газети обійшовся у 8000 доларів).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 лютого вшановує пам'ять преподобного Максима Грека, в народі день називають Максимів. Він був утішником, допомагав людям у бідах. Йому також молилися про заступництво за вдів і сиріт. На Максима бажано помиритися з усіма, з ким були в сварці. Якщо вас турбує якась проблема, підіть до церкви і помоліться про допомогу в складній ситуації. Ще цього дня можна піти в ліс, знайти березу й притиснутися до неї, розповісти про все, що турбує. Кажуть, що на зворотному шляху правильне рішення обов'язково знайдеться. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Що сьогодні не можна робити

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ цей день не можна пришивати гудзики - не позбудетеся старих проблем. Також не можна лаятися та сваритися.

Прикмети на 3 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясна погода - до затяжних морозів.

3 лютого іменини

Іменини у Агнії, Валеріана, Євгена та Максима.

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Автор: Нана Чорна