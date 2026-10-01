Вийшов трейлер екшн-трилера 'За всяку ціну' з Марком Волберґом в ролі гангстера (відео)

В український прокат фільм вийде 5 листопада 2026 року.

Вийшов український трейлер кримінального екшн-трилера "За всяку ціну" (By Any Means), сюжет якого заснований на реальних подіях.

Сюжет стрічки розгортається в США 1960-х років. Темношкірий агент ФБР Вейн Страйкер щодня стикається з расовою дискримінацією – навіть з боку власного напарника. Щоб навести лад на вулицях, він змушений об'єднатися з гангстером Ґреґом Скарпою, чиї методи далекі від закону. Разом їм доведеться розкрити давню змову та протистояти одному з найнебезпечніших кланів того часу.

Головні ролі у фільмі зіграли Марк Волберґ ("Ідеальний шторм", "Третій зайвий", "Uncharted: Незвідане", "Небезпечний рейс") та Яг'я Абдул-Матін II ("Ми", "Кендімен", франшиза "Аквамен", серіали "Вартові", "Диво-людина", "Гнів").

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Також у картині задіяні Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Джентльмени", "Хлопаки", "Мандалорець"), Ніколь Бегарі ("Сором", серіали "Чорне дзеркало", "Сонна Лощина", "Ранкове шоу"), Джош Лукас ("Американський психопат", "Ігри розуму", "Аутсайдер", серіал "Єллоустоун") та інші.

Зняв стрічку американський режисер Елеґанс Бреттон ("Перевірка").

Американська прем'єра стрічки відбулася ще 1 вересня 2026 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 49% схвалення від критиків та 88% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 50 з 100 балів, а широка аудиторія – в 5,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютера Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 5 листопада 2026 року.

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