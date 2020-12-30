30 грудня - 364-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 1 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 17 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 30 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються День загортання подарунків і Свято незвичайних змін в останню хвилину.

Читайте такожПодарунки чоловікові на Новий рік 2021: як зверни презент – найліпші ідеї

У США - День сімейного свята «Опала хвоя», День бекону, День харчової соди, на Мадагаскарі - День республіки, у Словаччині - День проголошення Словацької незалежної церковної провінції, на Філіппінах - День національного героя Хосе Рісаля.

Пам'ятні дати 30 грудня, річниці та події

У 1903 році в Чикаго сталася найбільша пожежа в театрі «Ірокез», у результаті чого загинуло понад 600 осіб і 250 отримали поранення.

У 1922 році був утворений Союз Радянських Соціалістичних Республік.

30 грудня 1927 року в Токіо була відкрита перша лінія японського метро.

У 1978 році в Києві була введена в експлуатацію перша в СРСР лінія швидкісного трамвая, побудована з ініціативи Володимира Веклича і Василя Дяконова.

У 1991 році були відкриті станції Київського метрополітену «Дружби народів» і «Видубичі».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 грудня вшановує пам'ять пророка Данила і трьох святих отроків - Ананія, Азарія і Місаїла. У народі вважалося, що в ніч з 29 на 30 грудня сняться віщі сни.

Що сьогодні не можна робити

Не можна цілувати сплячого, особливо дитину. Вірили, що людина може захворіти. Також не можна годувати сплячу дитину грудьми, інакше вона буде погано рости.

Прикмети на 30 грудня

Читайте такожМузика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісеньЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на деревах іній - Святки (Різдво) будуть теплими.

- заметіль - улітку бджоли будуть добре роїтися.

30 грудня іменини

Іменини у Дениса, Микити, Сергія та Миколи.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна