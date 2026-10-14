Вийшов трейлер 'Нарнії' від режисерки 'Барбі' та Netflix: фільм покажуть в кінотеатрах (відео)

В українських кінотеатрах довгоочікуване фентезі можна буде подивитися з 11 лютого 2027 року.

Вийшов перший трейлер епічного фентезі "Нарнія: Небіж чаклуна" (Narnia: The Magician's Nephew) від американської режисерки Ґрети Ґервіґ ("Леді-Птаха", "Маленькі жінки", "Барбі") та стрімінгового сервісу Netflix.

Фільм є екранізацією однойменного роману англійського письменники Клайва Стейплза Льюїса та четвертий повнометражний фільм у серії "Хроніки Нарнії" (2005, 2008, 2010). Він є приквелом основної історії.

У картині розповідатиметься про створення світу Нарнії левом Асланом, а також двох лондонських дітей, Дігорі та Поллі, які за допомогою дядька Дігорі, чаклуна Ендрю, мандрують до Нарнії через Ліс між світами.

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Головні ролі у стрічці виконали Денієл Крейг ("Мюнхен", "Дівчина з татуюванням дракона", "Квір", франшизи "007", "Ножі наголо"), Емма Макі ("Ейфель", "Смерть на Нілі", "Барбі", "Альфа", серіал "Статеве виховання"), Кері Малліган ("Драйв", "Сором", "Перспективна дівчина", "Солтберн"), Меріл Стріп ("Крамер проти Крамера", "Смерть їй личить", "Години", "Мамма Міа!", "Залізна леді", "Не дивіться вгору", франшиза "Диявол носить Прада"), а також юні актори Девід Маккенна та Беатріс Кемпбелл.

Згідно з повідомленням Netflix, фільм з'явиться в кінотеатрах з 12 лютого 2027 року. Водночас український дистриб'ютер B&H Film Distribution Company уточнив, що в український прокат він вийде на день раніше, з 11 лютого. При цьому онлайн на Netflix картина з'явиться з 2 квітня 2027 року.

Зауважимо, що для США та деяких інших країн є звичним явищем випуск фільмів Netflix в кінотеатральний прокат, зазвичай за тиждень-два до появи онлайн на платформі. На Україну подібна практика розповсюджуються вкрай рідко. Зокрема, українські кіномани зможуть подивитися на "великих екранах" і "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" від Netflix – з 26 листопада 2026 року.

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