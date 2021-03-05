5 березня - 64-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 301 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 5 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження степлера, Всесвітній день молитви, День вимкнених гаджетів, Всесвітній день енергоефективності, Європейський день геодезії та геоінформації.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяУ США - День роздвоєння особистості, День подяки співробітникам, День сирних паличок, День «Танцю на горщику», День абсенту, День випивки «Сінко де Марчо» (відзначається і в Мексиці), День синього одягу, в Китаї - День всенародного навчання, у Таїланді - День журналіста, у Британії - День каракулів, в Азербайджані - День фізичної культури і спорту, в Киргизстані - День ковпака, у Канаді, США, Великобританії - День працівника судової системи, в Індії - День місцевого самоврядування.

Пам'ятні дати 5 березня, річниці та події

У 1774 році у дворі паризького палацу правосуддя королівським катом були спалені мемуари П'єра Бомарше про свавілля судових органів.

У 1844 році столиця верхньої і нижньої Канади була перенесена з Кінгстона в Монреаль.

У 1868 році в Англії був запатентований степлер.

У 1929 році був створений Запорізький драматичний театр.

У 1943 році перший політ здійснив Англійський реактивний літак Gloster Meteor.

У 1946 році в Фултоні (штат Міссурі) Вінстон Черчілль виголосив свою знамениту промову, в якій сказав: «Від Штеттіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці над Європою опустилася залізна завіса». Почалася «холодна війна». Незважаючи на те, що вираз «залізна завіса» ходив в Європі під час обох світових воєн, політичним терміном він став тільки після того, як його озвучив Черчілль. «Залізна завіса» впала наприкінці 1980-х років. Символом цього стало руйнування Берлінської стіни.

У 1960 році фотограф Альберто Корда зробив фотографію Че Гевари (Ернесто Гевара), яка розійшлася по всьому світу. Він не отримав за неї ані цента гонорару. Че Гевара - латиноамериканський революціонер, командант кубинської революції1959 року і кубинський державний діяч. Крім латиноамериканського континенту, діяв також у Демократичній Республіці Конго та інших країнах світу (дані досі носять гриф секретності). Прізвисько Че використовували соратники Ернесто, підкреслюючи його аргентинське походження. Че Гевара склав свою рецептуру «коктейлю Молотова». До її складу входили 3/4 частини бензину і 1/4 олії. Запальні суміші часто використовувалися партизанами проти будівель, легких автомобілів і піхоти противника. Життя Че закінчилося в Болівії. Про цю історію досі ходять легенди.

У 1989 році на телеканалі «Disney Channel» відбулася прем'єра мультсеріалу «Чіп і Дейл поспішають на допомогу».

У 2000 році англійські вчені вперше в світі провели успішну операцію з клонування свині.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 березня вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не давати обіцянок і не починати нові справи.

Прикмети на 5 березня

Читайте такожЦерковні свята у березні: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде сніг - рік буде неврожайним;

- йде сніг з дощем - чекайте бурхливого розливу річок;

- зграї ворон літають високо у небі - до снігопаду.

5 березня іменини

Іменини у Сергія, Василя, Миколи, Ярослава, Дениса, Антона та Івана.

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Автор: Нана Чорна