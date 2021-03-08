8 березня - 67-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 298 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 8 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний жіночий день, День весняних крил, Міжнародний день жіночого пивоваріння, День Співдружності націй.

У США - День штату Орегон, День коректорської правки, День «Будь противним», День дрімоти, День арахісу, залитого шоколадом, День кумедних фактів про імена, День «Заповніть наші степлери», у Таджикистані - День матері, в Лаосі, Албанії - День матері, в Австралії - День Канберри, у Малайзії - День султана, в Непалі - Nari Dibas.

Пам'ятні дати 8 березня, річниці та події

Читайте такожМасниця 2021: коли починається, що означає та як прийнято святкуватиУ 1618 році німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет.

У 1702 році Анна Стюарт стала королевою Англії, Шотландії та Ірландії.

У 1862 році був страчений через повішення американський капітан Натаніель Гордон. Він був визнаний винним у работоргівлі згідно з біллем, підписаним у 1807 році Томасом Джефферсоном, який забороняв торгівлю людьми та ввезення нових рабів на територію США. Гордон був першою й єдиною людиною, повішеною за порушення цього закону. У звинуваченні йшлося, що, незважаючи на заборону ввезення рабів на територію країни, Гордон продовжував набирати їх в Африці і продавати в Америці. За день до смерті Гордон спробував отруїтися стрихніном, але безуспішно. Ті, хто протестував проти його страти, як головний аргумент наводили довід, що не можна стратити людину за те, чим усі інші займаються вже 40 років. Президент Лінкольн не дослухався доводів і залишив вирок чинним. Це було невипадковим рішенням: громадянська війна в США змінила ставлення Лінкольна до питання рабовласництва. Він дійшов думки, що Сполучені Штати або стануть повністю вільними, або повністю рабовласницькими. 30 грудня 1862 року президент підписав «Прокламацію про звільнення рабів», яка змінила характер Громадянської війни, перетворивши її на війну за знищення рабства.

У 1887 році Еверетт Хортон запатентував телескопічну вудку.

У 1910 році в Англії Королівський аероклуб видав перше посвідчення пілота Чарльзу Муру-Брабазону, а у Франції, цього ж дня, Еліз де Ларош стала першою жінкою, яка удостоїлася подібної честі. Англієць потім став лордом, а француженка - баронесою. Еліз де Ларош 8 березня 1910 року здійснила екзаменаційний політ, заслуживши тим самим славу першої жінки-пілота. До того ж вона отримала ліцензію на управління аеропланом. Захоплена польотами на повітряних кулях, де Ларош познайомилася в Шалоні з авіатором Шарлем Вуазеном і 22 жовтня 1909 самостійно піднялася в повітря на його аероплані. Вуазен дозволив де Ларош тільки проїхати на аероплані по землі, але вона не послухалася і пролетіла кількасот метрів. 8 березня 1910 року за результатами змагань у Геліополісі аероклуб Франції видав де Ларош посвідчення пілота № 36 - так вона офіційно стала першою льотчицею Франції. 8 липня 1910 року в Реймсі де Ларош пережила першу серйозну авіакатастрофу, відновлення вимагало два роки. А восени 1912 року сталася автокатастрофа, в якій вона знову розбилася, а Шарль Вуазен загинув. Але Еліз не залишила своє захоплення. Декілька років де Ларош роз'їжджала з «летючим цирком» по Європі, літала в Каїрі і Санкт-Петербурзі. Під час Першої світової війни, коли жінки були офіційно відсторонені від польотів, служила водієм у французькій армії. У червні 1919 року де Ларош встановила два «жіночих» світових рекорди - на висоту та дальність польоту. 18 липня 1919 року де Ларош і пілот двомісного літака, на якому вона планувала скласти іспит на допуск до професійних польотів, загинули в авіакатастрофі на аеродромі Кротуа. Ларош була пасажиркою. Пам'ятник першій льотчиці у світі встановлений в аеропорту Ле Бурже.

У 1924 році в Нью-Йорку була заснована компанія Pan American Airways.

У 1952 році лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат «штучне серце». Впродовж 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дьюринга, поки бригада з 9 докторів, 5 медсестер і 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги.

У 1983 році президент США Рональд Рейган на національному з'їзді євангелістів назвав Радянський Союз «імперією зла». Минуло декілька днів, і він запропонував програму «зоряних воєн».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 березня вшановує пам'ять Полікарпа Смирнського. У народі день називали «День Полікарпа», «Кислі дівки». Ще 8 березня починається Масниця (початок Масничного тижня). Масниця є язичницьким, перехідним святом, дата її святкування змінюється щороку й безпосередньо залежить від Великодня. Традиційно вона відзначається цілий тиждень напередодні Великого посту, цього року - з 8 березня по 14 березня. Перший день масничного тижня називається «зустріч». Від того, як він пройде, залежить яким буде весь рік - вдалим чи ні. Багатство сім'ї залежить від кількості млинців - чим більше їх напече господиня, тим більше достатку буде в будинку цьогоріч.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не рекомендується важко фізично працювати, заощаджуйте сили і намагайтеся відпочивати за можливості. Щоб залучити удачу, на «зустріч» Масниці не можна сумувати й засмучуватися, весь день повинен супроводжуватися веселощами та чудовим настроєм.

Прикмети на 8 березня

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- туман - до непогожого літа;

- сороки відлітають в ліс - до тепла;

- соломинка, кинута в сніг, тоне в ньому - скоро зима піде.

8 березня іменини

Іменини у Олександра, Михайла, Сергія, Мойсея, Олексія, Миколи, Кузьми та Івана.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна