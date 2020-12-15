Сьогодні відзначається професійне свято служителів закону.

Сьогодні, 15 грудня, працівники судової системи відзначають своє професійне свято. Сучасну судову систему України складають: Конституційний Суд України, Суди загальної юрисдикції, арбітражні суди. Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Історія свята

Свято працівників судів було встановлено Указом Президента від 8 грудня 2000 року, "враховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права і розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави".

День святкування був обраний на честь створення на честь створення Генерального суду в Українській Народній Республіці в 15 грудня 1917 року. Таким чином, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення затвердження судової влади.

Зараз правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, згідно з Конституцією. Там же прописані і вимоги до кандидатів у судді. Вони повинні мати відповідну освіту, стаж юридичної роботи, проживати в Україні не менше десяти років і володіти державною мовою.

Привітання З Днем працівників суду

У День працівника суду

Вітає вся країна:

І здоров'я, і кохання,

І збувалися щоб мрії!

Справедливість торжествує

Життя хай радує, чарує.

І хай вірить у вас народ,

Український суд, вперед!

Вітаю з Днем працівників суду України. Бажаю незмінних принципів справедливості і неупередженості, бездоганної діяльності і великих успіхів, абсолютної удачі в житті і високої репутації, міцного здоров'я і бравих сил. Нехай правосуддя завжди торжествує, нехай закон і чесність правлять країною.

Вітаю з Днем працівників суду України і бажаю, щоб в нашій країні не було таких складних проблем, які доводилося б довго розплутувати, щоб всі справи вирішувалися швидко і правильно. А для відповідальної і важливої роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил і бездоганного професіоналізму, а також бажаю удачі, любові, достатку і щастя для повноцінного життя.

Суд идёт! Это про вас.

Вы — защита Украины.

Пожелаем вам сейчас

Справедливости единой!

Хоть Фемида и слепа,

Но улики врать не могут,

Пусть терпенье и запал

С приговором вам помогут.

И ответственный ваш труд

Пусть в народе уважают,

И зарплаты возрастут,

И начальство поощряет!

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Автор: Катерина Пулатова