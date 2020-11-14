Сьогодні святкують іменини володарі 15 чоловічих і 4 жіночих імен.

Православні святі мають велике значення для церкви. Кожен день віруючі шанують певних мучеників і святих, а названі їхніми іменами люди святкують свої іменини. Вважається, що в День ангела представники Небес встановлюють зв'язок зі своїми тезками.

Батьки можуть вибрати ім'я для новонародженого зі списку православних іменин за день народження малюка. Так дитина отримає Ангела-хранителя, який буде захищати її від зла.

Чоловічі іменини 14 листопада

Денис: походить від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", та від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: східноєвропейська форма імені Йоханан.

Кузьма: від грецького імені Космас, тобто "коваль".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "надійний", "камінь", "твердий".

Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос, від дамазо - "приручати", "підпорядковувати".

Сава: форма давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "мудрець".

Адріан: від римського родового імені Hadrianus - "адріатичний", а також форма чоловічого імені Андрій, з давньогрецької - "сильний","мужній".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Федір, Теодор: від грецького імені Теодорос - "дарований Богом", "Божий дар".

Фома: форма імені Томас, що походить від давньоєврейського теом - "близнюк".

Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

Олександр: від давньогрецького імені Александрос "захисник людини".

Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".

Жіночі іменини 14 листопада

Агрипина: жіноча форма від Агриппин, від давньогрецького "дикий кінь".

Єлизавета: утворено від давньоєврейського імені Елішеба - "шануюча Бога".

Юліан: жіноча форма імені Юліан, від давньогрецького іулос - "пухнаста", "кучерява".

Уляна: російська форма імені Юлія - "пухнаста", на честь Володимира Ульянова.

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Автор: Катерина Пулатова