Православні святі мають велике значення для церкви. Кожен день віруючі шанують певних мучеників і святих, а названі їхніми іменами люди святкують свої іменини. Вважається, що в День ангела представники Небес встановлюють зв'язок зі своїми тезками.
Батьки можуть вибрати ім'я для новонародженого зі списку православних іменин за день народження малюка. Так дитина отримає Ангела-хранителя, який буде захищати її від зла.
Чоловічі іменини 14 листопада
Денис: походить від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", та від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: східноєвропейська форма імені Йоханан.
Кузьма: від грецького імені Космас, тобто "коваль".
Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "надійний", "камінь", "твердий".
Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос, від дамазо - "приручати", "підпорядковувати".
Сава: форма давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "мудрець".
Адріан: від римського родового імені Hadrianus - "адріатичний", а також форма чоловічого імені Андрій, з давньогрецької - "сильний","мужній".
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Федір, Теодор: від грецького імені Теодорос - "дарований Богом", "Божий дар".
Фома: форма імені Томас, що походить від давньоєврейського теом - "близнюк".
Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Олександр: від давньогрецького імені Александрос "захисник людини".
Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".
Жіночі іменини 14 листопада
Агрипина: жіноча форма від Агриппин, від давньогрецького "дикий кінь".
Єлизавета: утворено від давньоєврейського імені Елішеба - "шануюча Бога".
Юліан: жіноча форма імені Юліан, від давньогрецького іулос - "пухнаста", "кучерява".
Уляна: російська форма імені Юлія - "пухнаста", на честь Володимира Ульянова.
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