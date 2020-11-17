У православ'ї існує традиція називати дітей на честь одного зі святих, яких вшановують в день народження дитини. Так малюк отримає Ангела-хранителя і священний небесний захист від бід і нещасть.
Також люди з християнськими іменами відзначають свої іменини. Святкують їх в той день шанування святого з ім'ям людини, який найближче до дати народження. Вважається, що в день іменин людина встановить зв'язок зі своїм тезкою-святим.
Чоловічі іменини 17 листопада
Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Григорій: утворено від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Іван: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: східноєвропейська форма імені Йоханан.
Ілля: створилося від давньоєврейського імені Еліяху, що означає "мій Бог-Яхве".
Ісмаїл: від давньоєврейського імені Йішмаель - "Бог почує".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос, тобто "переможець народів".
Симон: у перекладі з давньоєврейської "Бог почув".
Степан: форма давньогрецького імені Стефанос- "корона", "вінок".
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