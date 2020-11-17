Сьогодні відзначають іменини володарі 9 чоловічих імен.

У православ'ї існує традиція називати дітей на честь одного зі святих, яких вшановують в день народження дитини. Так малюк отримає Ангела-хранителя і священний небесний захист від бід і нещасть.

Також люди з християнськими іменами відзначають свої іменини. Святкують їх в той день шанування святого з ім'ям людини, який найближче до дати народження. Вважається, що в день іменин людина встановить зв'язок зі своїм тезкою-святим.

Чоловічі іменини 17 листопада

Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Григорій: утворено від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Іван: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: східноєвропейська форма імені Йоханан.

Ілля: створилося від давньоєврейського імені Еліяху, що означає "мій Бог-Яхве".

Ісмаїл: від давньоєврейського імені Йішмаель - "Бог почує".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос, тобто "переможець народів".

Симон: у перекладі з давньоєврейської "Бог почув".

Степан: форма давньогрецького імені Стефанос- "корона", "вінок".

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Автор: Катерина Пулатова