Іменини - це день шанування пам'яті святих з певними іменами, встановлені Православною церквою. У день іменин люди, які названі іменами святих, звертаються до своїх небесних тезок з молитвами і проханнями. Вважається, що в День ангела святий обов'язково відповідає на ці звернення. Сьогодні відзначаються тільки чоловічі іменини.
Чоловічі іменини 2 березня
Данило: форма давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Єремій: російський варіант імені Єремія, від давньоєврейського імені Їрміяху - "Яхве підніс".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Павло: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Самійло: сучасний варіант давньоєврейського імені Шемуель (Шмуель) - "Бог почув".
Юліан: походить від давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий" в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
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