Сьогодні володарі 16 чоловічих і 2 жіночих імен святкують свої іменини.

З давніх-давен серед православних заведено називати дітей відповідно до православного календаря, в якому вказані дати шанування всіх святих. Малюкові дають ім'я одного зі святих, яких згадують в день його народження. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і особливий зв'язок зі своїм покровителем.

Тезки святих також відзначають свої іменини. Сьогодні в церковному календарі відзначаються 16 чоловічих і 2 жіночих іменин.

Чоловічі іменини 22 листопада

Олександр: від давньогрецького імені Александрос:"людський захисник".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Антон: форма римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "зустрічатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".

Віктор: від латинського слова victor- "переможець".

Дмитро: утворилося від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Юхим: від давньогрецького слова еутюмос, тобто"доброзичливий".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ілля: форма давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Йосип: походить від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Костянтин: утворено з латинського слова constans - "стійкий", "постійний".

Нестор: від давньогрецького слова ностео - "повертатися", "йти".

Семен: від давньоєврейського імені Шимон- "Бог почув".

Теодор, Федір: у перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 22 Листопада

Євстолія: у перекладі з давньогрецької - "добре одягнена", "благодіяна".

Мотрона: від латинського слова matrona - "поважна заміжня жінка".

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Автор: Катерина Пулатова