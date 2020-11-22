З давніх-давен серед православних заведено називати дітей відповідно до православного календаря, в якому вказані дати шанування всіх святих. Малюкові дають ім'я одного зі святих, яких згадують в день його народження. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і особливий зв'язок зі своїм покровителем.
Тезки святих також відзначають свої іменини. Сьогодні в церковному календарі відзначаються 16 чоловічих і 2 жіночих іменин.
Чоловічі іменини 22 листопада
Олександр: від давньогрецького імені Александрос:"людський захисник".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Антон: форма римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "зустрічатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".
Віктор: від латинського слова victor- "переможець".
Дмитро: утворилося від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Юхим: від давньогрецького слова еутюмос, тобто"доброзичливий".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ілля: форма давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Йосип: походить від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Костянтин: утворено з латинського слова constans - "стійкий", "постійний".
Нестор: від давньогрецького слова ностео - "повертатися", "йти".
Семен: від давньоєврейського імені Шимон- "Бог почув".
Теодор, Федір: у перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".
Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Жіночі іменини 22 Листопада
Євстолія: у перекладі з давньогрецької - "добре одягнена", "благодіяна".
Мотрона: від латинського слова matrona - "поважна заміжня жінка".
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