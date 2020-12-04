У середині грудня українці відзначають велике церковне свято.

День святого Миколая - улюблене свято українських дітей, а також багатьох дорослих. Цей день присвячений одному з найбільш шанованих в християнстві святих.

Дата Дня Миколи Чудотворця

Святий Миколай шанується церквою кілька разів на рік. 11 серпня віруючі згадують про його народження, а 19 грудня (або 6 грудня за старим стилем) шанують його смерть. Остання дата вважається датою святкування Дня святого Миколая. Також є ще пам'ятна дата перенесення мощей Чудотворця з Мир Лікійських в Барі 22 травня.

Хто такий Святий Миколай

Миколай народився в III столітті в грецькій колонії в багатій віруючій родині. З самого дитинства Миколай причастився до Бога і вирішив стати священником. Подорослішавши, він втратив батьків і роздав їх спадок нужденним, а також став архієпископом. Він був відомий як борець з язичництвом, чудотворець і захисник обмовлених і невинно засуджених. Серед чудес, створених святим за життя, відомо порятунок міста від сильного голоду, а також воскресіння моряка під час шторму.

Читайте такожХанука 2020 в Україні: дата, історія та традиції відомого єврейського святаМиколай прожив до глибокої старості, а його тіло після смерті мироточило. Святитель Миколай вважається покровителем студентів, моряків, мандрівників і купців. Його ікону часто беруть з собою в подорож. Вважається, що він оберігає людей від морських стихійних лих, бур і штормів.

Миколая вважають захисником невинно засуджених і дітей, особливо сиріт. В Україні була традиція дарувати від імені святого подарунки малюкам з бідних сімей, яка пізніше поширилася на всіх дітей, а потім і на дорослих. Заміжні жінки також можуть попросити святого про сімейне благополуччя і здоров'я дітей.

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Автор: Катерина Пулатова