У середині грудня відзначається велике церковне свято.

У середині грудня віруючі традиційно вшановують пам'ять Миколи Чудотворця. У цей день заведено залишати дітям подарунки під подушкою.

Пам'ять Миколи вшановується щорічно 19 грудня. У 2020 році ця дата випадає на суботу, що дозволяє зручно відсвяткувати цей день.

Микола Чудотворець народився до нашої ери у Візантії. Батьки виховували його в церковній вірі. За життя Микола здійснив багато чудес. Він врятував від смерті трьох воєначальників, яких обмовили, воскресив загиблого в шторм моряка, а також врятував рідне місто світу від страшного голоду. Його шанують як захисника моряків, мандрівників і сиріт.

Традиції та повір'я на День Миколая

На день Миколая існує традиція дарувати дітям подарунки, ховаючи їх під подушку. Цей звичай походить з повір'я про те, що Микола Чудотворець потай приносив в будинки знедолених теплі речі, іграшки та їжу, а одного разу підкинув дівчині придане, щоб вона могла вийти заміж.

Згідно з повір'ям, слухняні діти вранці в День Миколая знаходять під подушкою солодощі або інші приємні подарунки, а неслухняні залишаються без сюрпризу. У деяких сім'ях діти самі пишуть листи Миколі, як на Новий рік, і замовляють певні подарунки.

Дорослі в цей день накривають стіл і приймають гостей. Існує давнє повір'я, що в День святого Миколая не можна нічого робити для себе, а тільки для нужденних.

На Миколая Чудотворця не можна лаятися і обманювати інших. Не можна давати нездійсненні обіцянки. Прийнято просити вибачення і прощати інших.

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Автор: Катерина Пулатова