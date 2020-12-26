Колядки - одна з головних українських традицій на новорічні та різдвяні свята.

Наближаються головні зимові свята - Новий Рік, Різдво Христове і старий Новий Рік. У ці дні існує давня традиція серед дітей - відвідувати будинки сусідів і співати колядки і щедрівки. Колядки - це невеликі пісеньки з побажаннями благополуччя, здоров'я і багатого врожаю в наступаючому році. Господарі будинків у відповідь обдаровують колядників подарунками, грошима або частуванням. Перед походом по домівках діти заучують віршики, щоб прочитати колядку напам'ять і отримати подарунок.

Колядки на Новий Рік

Сію, сію, засіваю!

З Новим роком вітаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Сію, сію, засіваю!

З Новим роком вітаю!

Колядки на Різдво

Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за роги.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

***

Колядин-колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мішок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

***

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

***

Щедрівонька щедрувала,

Під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Що ти, дядьку, там напік,

Винось нам аж на тік.

А ви тітко на запаску

Кладіть в торбу ще й ковбаску.

Щоб добро у вас бувало

Несіть нам шматочок сала.

Хай вам Бог за ці дари

Дасть багатії отари,

Поросята і корови.

Та бувайте всі здорові!

Колядки на Старий Новий Рік

Сію-вію! Сію-вію!

Я зерна вам не жалію!

Бачите, який хороший?

Тож побільше дайте грошей!

Ну а я вам набажаю

Ось такого урожаю

І в кишенях, і на грядках,

І в розумненьких нащадках!

Вже долоню вільну маю,

Тож подяку я приймаю!

***

А ми будем щедрувати,

Бо пустили нас до хати.

У вас хата гарна, чиста

І ялиночка врочиста.

Ми щедрівочку співаєм –

Щастя в домі всім бажаєм.

Щоб росла у вас пшениця

І родила вся пашниця.

І щоб хліб та пироги

На столі завжди були.

Щоб водилися і гроші,

Щоб харчі були хороші.

І щоб гривні та „зелені”

Набивали вам кишені.

Як мине цей рік багатий,

Ще прийдемо щедрувати.

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Автор: Катерина Пулатова