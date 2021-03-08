Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний жіночий день - одне з найбільших свят березня. Деякі люди відзначають цей день як свято краси і весни, інші згадують історію жіночого руху. А дівчатка, дівчата і жінки отримують багато привітань і подарунків.
Історія Міжнародного жіночого дня
Цей день був заснований з ініціативи суфражисток Клари Цеткін і Рози Люксембург. Свято було засноване як день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію. Поштовхом до його створення стали мітинги жінок на початку 20 століття, коли вони вимагали рівної зарплати з чоловіками і хороших умов праці.
Вперше свято відзначили в США в 1909 році, а статус міжнародного воно отримало в 1977 році після рішення організації об'єднаних Націй. Спочатку день відзначався лише в деяких країнах Європи, але поступово він став популярним у всьому світі.
Привітання з Міжнародним жіночим днем
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Із Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні збудуться бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
З святом весни та краси поздоровляю,
Щастя, любові, натхнення бажаю.
Хай до жіночої диво-краси
Трішки додастся квітучої весни!
Настрою гарного, модних обновок,
Дуже цікавих приємних мандрівок.
Бути жаданою, бути прекрасною,
А головне — відчувати це вчасно!
Хай же з закінченням лютих морозів
В вазах у Вас розквітають мімози.
Світлом жіночим хай очі засяють,
З березня святом від серця вітаю!
Із Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні збудуться бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
Сьогодні квітнуть всі дівчата,
Бо їхній день, жіноче свято!
То ж будьте радісні, здорові
Руді, блондинки, чорноброві!
Хай сяють щастям ваші очі,
І пристрасними будуть ночі,
Усмішка квітне на вустах,
Хай розцвіте в душі весна!
Привітання для мами
Моя матуся, лагідна і мила,
Нехай весна тобі дарує крила,
Здоров’я та краси тобі надасть,
Та відгородить від усіх нещасть,
Хай принесе тобі весняних мрій,
Чудових днин та радісних подій,
Щоби у домі затишок витав,
А кожен день достаток прибавляв!
Всі для тебе в день цей квіти!
Ти найкраща мама в світі!
Привітання для мами
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
Привітання для мами
Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя –
Здоров'я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...
Заради цього варто було народитись!
Привітання для дружини або дівчини
У тебе очі – сині волошки,
Маки червоні – у тебе уста,
І очі твої – усміхнені трошки,
В зіницях життя, мов весна розквіта.
Сміється кохана, то сонце радіє,
Що землю весняну теплом зігріва,
Моя ти єдина і жадана мріє,
У світі і в серці у мене одна!
Привітання для дружини або дівчини
Мила, кохана, вітаю з весною,
Ти, наче квітка, вражаєш красою,
Хай твої очі від сонечка сяють,
Мрії безмежні завжди надихають.
Хай буде в нас с тобой вічним кохання,
Спарвдяться кращі надії й бажання,
Від поцілункув хай мліють вуста,
Будь молодою ти років до ста!
Привітання для сестри
У судьбы 8 Марта
Для тебя прошу добра,
Я желаю, чтоб счастливой
Ты была, моя сестра!
Я желаю, чтобы радость
Спутницей была твоей,
Жизнь твоя чтоб состояла
Только из счастливых дней!
Чтоб цвела твоя улыбка,
Сердце грел веселый смех,
Пожелать хочу, сестренка,
Быть тебе счастливей всех!
***
Сестренка милая, родная,
Будь очень счастлива всегда.
Тебе от всей души желаю,
Чтобы сбылась твоя мечта!
Восьмого марта пусть теплом
Твое наполнится сердечко,
А жизнь — добром и волшебством,
Ведь нет чудесней человечка!
Пускай глаза твои сияют,
Как две ярчайшие звезды,
Пусть никогда не увядают
В душе прекрасные цветы!
Привітання для колег
Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!
Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды —
Превращаются в пустяк.
Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!
Дорогі наші, улюблені жінки, найпривабливіші і красиві, молоді і стрункі, добрі і сердечні! Улюблені наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і все-всі сильні і прекрасні жінки! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день і годину ви відчували любов і турботу, відданість і вірність, допомогу і підтримку! Любіть самі і будьте завжди улюблені, залишайтеся такими ж прекрасними і неповторними, надійними і працьовитими, ніжними і теплими! Щастя вам, радості і удачі завжди і у всьому!
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З теплим і ясним святом, з 8 березня! Нехай весняне сонечко розтопить всі печалі, зігріє своїми променями і подарує чудовий настрій. Бажаю нескінченного везіння, чудової любові, бездоганного здоров'я і абсолютного щастя.
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Вітаю з Міжнародним жіночим днем і хочу побажати в чудове свято поваги і розуміння від колег, захоплення і захоплення від оточуючих, любові і теплоти від рідних сердець, задоволення і насолоди від життя, приємних сюрпризів і добрих подарунків від долі. Бажаю справжнього жіночого щастя і нев'янучої чудової краси.
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