Красиві привітання і картинки до свята 8 березня.

Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний жіночий день - одне з найбільших свят березня. Деякі люди відзначають цей день як свято краси і весни, інші згадують історію жіночого руху. А дівчатка, дівчата і жінки отримують багато привітань і подарунків.

Історія Міжнародного жіночого дня

Цей день був заснований з ініціативи суфражисток Клари Цеткін і Рози Люксембург. Свято було засноване як день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію. Поштовхом до його створення стали мітинги жінок на початку 20 століття, коли вони вимагали рівної зарплати з чоловіками і хороших умов праці.

Вперше свято відзначили в США в 1909 році, а статус міжнародного воно отримало в 1977 році після рішення організації об'єднаних Націй. Спочатку день відзначався лише в деяких країнах Європи, але поступово він став популярним у всьому світі.

Привітання з Міжнародним жіночим днем

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

З святом весни та краси поздоровляю,

Щастя, любові, натхнення бажаю.

Хай до жіночої диво-краси

Трішки додастся квітучої весни!

Настрою гарного, модних обновок,

Дуже цікавих приємних мандрівок.

Бути жаданою, бути прекрасною,

А головне — відчувати це вчасно!

Хай же з закінченням лютих морозів

В вазах у Вас розквітають мімози.

Світлом жіночим хай очі засяють,

З березня святом від серця вітаю!

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

Привітання для мами

Моя матуся, лагідна і мила,

Нехай весна тобі дарує крила,

Здоров’я та краси тобі надасть,

Та відгородить від усіх нещасть,

Хай принесе тобі весняних мрій,

Чудових днин та радісних подій,

Щоби у домі затишок витав,

А кожен день достаток прибавляв!

Всі для тебе в день цей квіти!

Ти найкраща мама в світі!

Привітання для мами

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

Привітання для мами

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...

Заради цього варто було народитись!

Привітання для дружини або дівчини

У тебе очі – сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна!

Привітання для дружини або дівчини

Мила, кохана, вітаю з весною,

Ти, наче квітка, вражаєш красою,

Хай твої очі від сонечка сяють,

Мрії безмежні завжди надихають.

Хай буде в нас с тобой вічним кохання,

Спарвдяться кращі надії й бажання,

Від поцілункув хай мліють вуста,

Будь молодою ти років до ста!

Привітання для сестри

У судьбы 8 Марта

Для тебя прошу добра,

Я желаю, чтоб счастливой

Ты была, моя сестра!

Я желаю, чтобы радость

Спутницей была твоей,

Жизнь твоя чтоб состояла

Только из счастливых дней!

Чтоб цвела твоя улыбка,

Сердце грел веселый смех,

Пожелать хочу, сестренка,

Быть тебе счастливей всех!

***

Сестренка милая, родная,

Будь очень счастлива всегда.

Тебе от всей души желаю,

Чтобы сбылась твоя мечта!

Восьмого марта пусть теплом

Твое наполнится сердечко,

А жизнь — добром и волшебством,

Ведь нет чудесней человечка!

Пускай глаза твои сияют,

Как две ярчайшие звезды,

Пусть никогда не увядают

В душе прекрасные цветы!

Привітання для колег

Дорогие наши дамы,

Поздравляет с вашим днем!

Вы богини, леди, мамы,

Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня

Мира, радостей и благ.

Пусть обходят вас невзгоды —

Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,

Обаятельны, чисты

И полны особой силы.

Будьте ярче, чем цветы!

Дорогі наші, улюблені жінки, найпривабливіші і красиві, молоді і стрункі, добрі і сердечні! Улюблені наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і все-всі сильні і прекрасні жінки! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день і годину ви відчували любов і турботу, відданість і вірність, допомогу і підтримку! Любіть самі і будьте завжди улюблені, залишайтеся такими ж прекрасними і неповторними, надійними і працьовитими, ніжними і теплими! Щастя вам, радості і удачі завжди і у всьому!

***

З теплим і ясним святом, з 8 березня! Нехай весняне сонечко розтопить всі печалі, зігріє своїми променями і подарує чудовий настрій. Бажаю нескінченного везіння, чудової любові, бездоганного здоров'я і абсолютного щастя.

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем і хочу побажати в чудове свято поваги і розуміння від колег, захоплення і захоплення від оточуючих, любові і теплоти від рідних сердець, задоволення і насолоди від життя, приємних сюрпризів і добрих подарунків від долі. Бажаю справжнього жіночого щастя і нев'янучої чудової краси.

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Автор: Катерина Пулатова