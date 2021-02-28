Весняне свято – чудовий привід привітати жінок і подарувати їм щось яскраве, свіже та натхненне.

Уже небагато часу залишилося до Міжнародного жіночого дня, котрий традиційно святкується 8 березня. Тому чоловіки починають замислюватися над вибором подарунка улюбленим жінкам – матері, дружині або дівчині.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниЦе свято – чудовий привід привітати жінок і подарувати їм щось яскраве, свіже й натхненне, адже за календарем уже буде весна. Порадувати їх можна навіть, здавалося би, незначними дрібницями та символічними проявами уваги. Адже навіть невеликий подарунок, вручений цього дня, порадує жіноче серце й обов’язково підніме настрій дорогій людині.

УНІАН підібрав декілька ідей для подарунків на 8 Березня. Черпайте натхнення із запропонованих варіантів, допрацьовуйте їх відповідно до уподобань своїх улюблених жінок.

Подарунки матері на 8 Березня

Цього дня слід обов'язково привітати маму, адже вона одна із найважливіших жінок у житті кожної людини. Можна пригледіти із такого списку якийсь оригінальний сюрприз, враховуючи захоплення та бажання матері:

Квіти: красивий букет – це справжній символ свята. Матусі можна придбати її улюблені квіти, а поціновувачкам кімнатних рослин можна подарувати якийсь новий екземпляр у вазоні.

Більш креативним варіантом такого подарунка може стати букет з шоколадних чи льодяникових цукерок, або красиво оформлений кошик з фруктами.

Елегантні подарунки: приємним дарунком для матері буде шовкова хустка, шарф або палантин (стане в пригоді у прохолодні дні). Такий елемент гардеробу стане чудовим доповненням елегантного образу матусі.

Прикраси та аксесуари: влучно підібрані відповідно до смаку мами сережки, каблучка чи підвіска – будуть неймовірним подарунком.

Косметика та парфумерія у дарунок: ідеальний аромат, який підкреслить особливість мами, засіб для догляду за обличчям або волоссям, набір для ванни або душу.

Декор для дому: світильник, статуетки, картина, текстиль або невелике дзеркало – якщо ваша матуся любить такі речі, то щось із подібного додасть комфорту в будинку.

Корисні подарунки: йдеться про речі для побуту та кухні, які спростять її повсякденні справи. Наприклад, це може бути фен із безліччю функцій або ж робот-пилосос. Така банальна, але необхідна річ може стати приємним сюрпризом для матері.

Гаджети: телефон, планшет або ноутбук. Бюджетним такий варіант складно назвати, але ж приємно буде порадувати рідну людину.

Подарунок для душі й тіла: сертифікат на сеанс масажу або косметичну процедуру, запрошення на цікаву виставку або захоплюючий майстер-клас, поїздка на одноденну екскурсію або квиток у кіно чи театр – такий презент дозволить мамі відволіктися від повсякденних турбот і просто насолодитися моментом.

Подарунки другій половинці на 8 Березня

У цей особливий день кожен чоловік бажає приємно здивувати і потішити свою кохану. Чудовим подарунком для другої половинки буде те, про що вона уже давно мріє. Такий сюрприз напевно викличе у неї яскраві та незабутні емоції.

Загалом коханій дружині або дівчині можна підібрати щось із такого:

Романтичний жест: сніданок у ліжко, романтична вечеря у розкішному ресторані. Якщо до цього додати ще й букет улюблених квітів – то друга половинка має бути в захваті від сюрпризу.

Ювелірний виріб: підвіска, сережки, браслет, перстень. Враховуючи уподобання коханої, можна підібрати коштовність, яка радуватиме її не один рік.

Улюблені ласощі коханої: жінки зазвичай обожнюють шоколад і цукерки, однак можуть не часто дозволяти собі таку слабкість. Вибирайте солодощі з різними смаками, щоб другій половинці було з чого вибрати.

Гарна нижня білизна та одяг для дому: можна подарувати нижню білизну, але в разі впевненості у своєму виборі (адже можна промахнутися з розміром). Гарним варіантом буде, наприклад, симпатична піжама або сексуальна нічна сорочка.

Книга: це може бути красиве й рідкісне видання якогось популярного роману про кохання або збірник любовної лірики.

Враження як дарунок: квитки в театр, на виставку або на концерт улюбленого гурту. При цьому варто заздалегідь дізнатися, на що саме жінка хотіла би сходити.

Фотоколаж: це чудове рішення для створення дійсно милого і сентиментального презенту на 8 Березня. Такий сюрприз не зможе залишити байдужою жодну жінку.

Практичний подарунок: сертифікат у косметичний або парфумерний бутик – ідеальний презент на 8 Березня. Презентувати такий дарунок найкраще в оригінальній листівці.

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Автор: УНІАН