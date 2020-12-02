Скоро Новий Рік, а це означає, що вже пора задуматися про прикрасу будинку і про те, в якому вбранні зустрічати рік Бика.
Про це повідомляє OLX.
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У зв'язку з карантином можна влаштувати вечірку вдома в колі рідних і близьких. А щоб свято пройшло на "ура" потрібно прикрасити дім і вбратися самому.
Головний атрибут зимового свята - це ялинка. Штучну ялинку можна купити в середньому за 820 грн і прикрасити вінтажними іграшками по 50-300 грн за набір. Гірлянду можна придбати в середньому за 300 грн.
Також можна прикрасити будинок різдвяним вінком. Він буде мати гарний вигляд як на дверях, так і на будь-якому іншому видному місці. Він коштує в діапазоні 380 грн.
Для себе ви можете підібрати костюм, наприклад, супергероя. Якщо ви хочете бути Суперменом в цю ніч, то доведеться віддати 270 грн, за костюм Людини-павука - 500 грн, Бетмена - 380 грн, Харлі Квін - 550 грн.
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