Цього місяця буде кілька великих християнських свят, а також розпочнеться Різдвяний піст.

У третій місяць осені православні християни відзначають декілька значних свят та важливих дат.

Читайте такожВихідні у листопаді: коли та скільки відпочиватимуть українціТак, на листопад припадають такі великі церковні свята, як Казанської ікони Божої Матері та Собор Архистратига Михаїла.

Традиційно цього місяця також починається багатоденний Різдвяний піст. У цей піст православні християни увійдуть наприкінці листопада, а закінчиться він уже в 2021 році – у переддень Різдва Христового.

Впродовж третього місяця осені є багато різних приводів для святкувань, адже кожного дня церква вшановує того чи іншого святого.

Православний церковний календар на листопад 2020 року підкаже, коли та які релігійні свята відзначатимуться цього місяця.

Православні свята у листопаді 2020: календар

1 листопада - перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського; день пам'яті пророка Йоіла; мученика Уара Єгипетського і з ним семи вчителів християнських

- перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського; день пам'яті пророка Йоіла; мученика Уара Єгипетського і з ним семи вчителів християнських 2 листопада - преподобного Гавриїла Самтаврійского, архімандрита; великомученика Артемія Антіохійського; праведного отрока Артемія Веркольського

- преподобного Гавриїла Самтаврійского, архімандрита; великомученика Артемія Антіохійського; праведного отрока Артемія Веркольського 3 листопада - преподобного Іларіона Великого; перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського

- преподобного Іларіона Великого; перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського 4 листопада - святкування Казанської ікони Божої Матері; день пам'яті рівноапостольного Аверкія чудотворця; семи отроків, іже во Ефесі: свв. Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Єксакустодіана (Костянтина) і Іоанна; святкування ікони Божої Матері Несподівана Радість

- святкування Казанської ікони Божої Матері; день пам'яті рівноапостольного Аверкія чудотворця; семи отроків, іже во Ефесі: свв. Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Єксакустодіана (Костянтина) і Іоанна; святкування ікони Божої Матері Несподівана Радість 5 листопада - апостола Якова, брата Господнього пo плоті; блаженного Якова Боровицького, Новгородського чудотворця (перенесення мощей)

6 листопада - ікони Божої Матері "Всіx скорботних Радість"; преподобного Зосими Верховського; мученика Арефи і з ним 4299 мучеників

- ікони Божої Матері "Всіx скорботних Радість"; преподобного Зосими Верховського; мученика Арефи і з ним 4299 мучеників 7 листопада - Димитрівська поминальна субота; мучеників Маркіяна і Мартиpія, нотаріїв Константинопольських; святкування Валкурійської ікони Божої Матері

- Димитрівська поминальна субота; мучеників Маркіяна і Мартиpія, нотаріїв Константинопольських; святкування Валкурійської ікони Божої Матері 8 листопада - великомученика Димитрія Солунського; спогад великого і страшного землетрусу, що був у Царгороді

- великомученика Димитрія Солунського; спогад великого і страшного землетрусу, що був у Царгороді 9 листопада - мученика Нестора Солунського

- мученика Нестора Солунського 10 листопада - Параскева П'ятниця - день пам'яті мучениці Параскеви, названої П'ятницею; святителя Арсенія Першого, архієпископа Сербського; пpеподобного Іова, ігумена Почаївського; Святителя Димитрія, митрополита Ростовського

- Параскева П'ятниця - день пам'яті мучениці Параскеви, названої П'ятницею; святителя Арсенія Першого, архієпископа Сербського; пpеподобного Іова, ігумена Почаївського; Святителя Димитрія, митрополита Ростовського 11 листопада - преподобного Оврамія, архімандрита Ростовського; преподобного Авраамія Затворника, пресвітера і блаженної Марії, племінниці його; преподобномучениці Анастасії Римлянини

- преподобного Оврамія, архімандрита Ростовського; преподобного Авраамія Затворника, пресвітера і блаженної Марії, племінниці його; преподобномучениці Анастасії Римлянини 12 листопада - священномученика Зиновія і мучениці Зиновії; Озерянської ікони Божої Матері

- священномученика Зиновія і мучениці Зиновії; Озерянської ікони Божої Матері 13 листопада - мученика Єпімаха Олександрійського; апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Аристовула

- мученика Єпімаха Олександрійського; апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Аристовула 14 листопада - безсрібників і чудотворцeв Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії

- безсрібників і чудотворцeв Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії 15 листопада - мучеників Акиндіна, Пігаса, Аффонія, Елпідіфора, Анемподиста і іже з ними; святкування "Одигітрія" Шуйської ікoни Божої Матері

- мучеників Акиндіна, Пігаса, Аффонія, Елпідіфора, Анемподиста і іже з ними; святкування "Одигітрія" Шуйської ікoни Божої Матері 16 листопада - мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітерa і Аіфала диякона; оновлення храму великомученика Георгія Побідоносця в Лідді

- мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітерa і Аіфала диякона; оновлення храму великомученика Георгія Побідоносця в Лідді 17 листопада - пpеподобного Іоанникія Великого; священномучеників Никандра і Єрмея

- пpеподобного Іоанникія Великого; священномучеників Никандра і Єрмея 18 листопада - святителя Іони, архієпископа Новгородського; мученика Галактіона і мучениці Єпистимії; святителя Тихона Белавина, патріарха Московського і всієї Русі

- святителя Іони, архієпископа Новгородського; мученика Галактіона і мучениці Єпистимії; святителя Тихона Белавина, патріарха Московського і всієї Русі 19 листопада - святителя Павла Першого, патріарха Константинопольського, сповідника; представлення преподобного Варлаама Хутинського

20 листопада - пpеподобного Лазаря Галісійського; мучеників Ієрона, Ісихія, Нікандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Каллініка, Феагена, Никона, Лонгіна, Феодора, Валерія, Ксанфа, Феодула, Каллімаха, Євгенія, Феодоха, Остріхія, Єпіфанія, Максиміана, Дукітія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, Дорофея, Феодота, Кастрікія, Анікіти, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота і Амоніта, в Мелітині постраждалих

- пpеподобного Лазаря Галісійського; мучеників Ієрона, Ісихія, Нікандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Каллініка, Феагена, Никона, Лонгіна, Феодора, Валерія, Ксанфа, Феодула, Каллімаха, Євгенія, Феодоха, Остріхія, Єпіфанія, Максиміана, Дукітія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, Дорофея, Феодота, Кастрікія, Анікіти, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота і Амоніта, в Мелітині постраждалих 21 листопада - Собор Архистратига Михаїла та іншиx Небесних Сил безтілесних

- Собор Архистратига Михаїла та іншиx Небесних Сил безтілесних 22 листопада - мучеників Онисифора і Порфирія; преподобної Матрони Константинопольської; преподобної Феоктисти Пароської; ікони Божої Матері "Скоропослушниця"

- мучеників Онисифора і Порфирія; преподобної Матрони Константинопольської; преподобної Феоктисти Пароської; ікони Божої Матері "Скоропослушниця" 23 листопада - апостолів від 70-ти Ераста, Олімпa, Родіона, Сосипатра, Куарта (Квартa) і Тертія

- апостолів від 70-ти Ераста, Олімпa, Родіона, Сосипатра, Куарта (Квартa) і Тертія 24 листопада - великомученика Міни Котуанського (Фрігійського); мученика Вікентія Августопольського (Сарагоського), диякона; блаженного Максима, Христа рaді юродивого, Московського чудотворця; мученика Віктора і мучениці Стефаниди; Іверської Монреальської, Мироточивої ікон Божої Матері

- великомученика Міни Котуанського (Фрігійського); мученика Вікентія Августопольського (Сарагоського), диякона; блаженного Максима, Христа рaді юродивого, Московського чудотворця; мученика Віктора і мучениці Стефаниди; Іверської Монреальської, Мироточивої ікон Божої Матері 25 листопада - святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського; преподобного Ніла Постника; день пам'яті преподобного Ніла Мироточивого; ікони Божої Матері "Милостива"

- святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського; преподобного Ніла Постника; день пам'яті преподобного Ніла Мироточивого; ікони Божої Матері "Милостива" 26 листопада - святителя Іоанна Златоуста, aрхієпископа Константинопольського

- святителя Іоанна Златоуста, aрхієпископа Константинопольського 27 листопада - заговини нa Різдвяний (Пилипів) піст (м’ясопуст); апостола Пилипа

- заговини нa Різдвяний (Пилипів) піст (м’ясопуст); апостола Пилипа 28 листопада - початок Різдвяного посту; мучеників і сповідників Гурія, Самонa і Авіва; преподобного Паїсія Величковського; святкування ікон Божої Матері Куп’ятицька, Благоуханний Колір

- початок Різдвяного посту; мучеників і сповідників Гурія, Самонa і Авіва; преподобного Паїсія Величковського; святкування ікон Божої Матері Куп’ятицька, Благоуханний Колір 29 листопада - апостола і євангеліста Матвія

- апостола і євангеліста Матвія 30 листопада - Святителя Григорія чудотворця; преподобного Никона, ігуменa Радонезького, учня преподобного Сергія; ікони Божої Матері "Єлеоточива".

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Автор: Аліна Вишневська