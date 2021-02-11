Це велике християнське свято, яке присвячене важливій події в євангельській історії.

Стрітення Господнє – велике християнське свято, яке у православ’ї належить до числа двонадесятих. Тобто воно є одним із дванадцяти найбільших після Великодня свят.

Коли Стрітення Господнє 2021 – дата

Святкування Стрітення Господнього кожного року проходить в одну й ту ж саму дату. Відбувається це на 40-й день після Різдва Христового, тобто – 15 лютого. Отже, цього року Стрітення припадає на понеділок.

Стрітення: що означає

У перекладі зі слов'янської слово "стрітення" має значення "зустріч". Йдеться, звісно ж, про дуже важливу для християнства зустріч, котра змальовується в Євангелії від Луки.

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення уособлює зустріч усього людства в особі старця Симеона із Богом. Праведний Симеон був одним із перекладачів Святого Письма з єврейської мови грецькою. Перекладаючи одне із передбачень, він засумнівався у правильності написаного, адже там було сказано, що непорочна діва народить дитину.

Читайте такожМасниця 2021: дата початку, історія свята та як прийнято відзначатиЩойно Симеон хотів виправити "діва" на "дружина", аж з’явився ангел і завадив старцю зробити це. Він запевнив Симеона у правильності пророцтва. Також ангел зазначив, що Симеон зможе сам у цьому переконатися й житиме, допоки не підтвердиться істинність пророцтва.

Минуло близько 300 років і Симеон таки дочекався зустрічі з Богонемовлям. Одного дня до храму прийшли Марія і Йосип із маленьким Ісусом, щоб принести Господу вдячну й очисну жертву. Згідно з Євангелієм, кожна перша дитина чоловічої статі належала Богові, і маля треба було приносити до храму саме на 40-й день після народження.

Побачивши Марію з немовлям, старець вийшов їм назустріч. Потім він узяв дитину на руки й виголосив свою знамениту пісню: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїля".

Що можна та не можна робити на Стрітення

На честь Стрітення Господнього у церквах святять воду. Християни вірять, що ця вода має чудодійну силу й може зберігатися тривалий час, не втрачаючи своїх особливих властивостей.

Також у храмах освячують свічки. Вони вважаються головним засобом для очищення будинку, приборкання сварок, лікування душі й тіла. Їх дбайливо зберігають цілий рік біля ікон та запалюють під час домашньої молитви.

У це свято можна попросити у Господа допомоги в справах і здійснення мрій. У народі вірять, що щирі прохання будуть почуті й виконані.

Натомість у день Стрітення категорично не можна лаятися та сваритися.

Не варто також займатися важкою фізичною працею. Існує й заборона на "водні" промисли. Йдеться, зокрема, й про миття. Річ у тім, що раніше, щоб помитися, топили баню, а для цього потрібно було наколоти дров і наносити води, що є важкою працею.

Не рекомендовано на Стрітення вирушати в далеку дорогу, щоб не потрапити через мінливу погоду в серйозні неприємності.

Прикмети на Стрітення 15 лютого

У народі зі Стрітенням пов'язували надію на потепління, адже раніше в цей час наступали морози, які вважали останніми перед весняним часом. Звідси й чимало прикмет на погоду, серед яких такі:

Читайте такожСвято закоханих 2021: дата та історія Дня святого Валентина, як прийнято відзначатиЯкщо цього дня наступала відлига, то весна буде погана, холодна й сира.

Заметіль на Стрітення передбачала, що весна буде пізньою.

Якщо на Стрітення горобець з калюжі напився – весна наближається.

Тепло на Стрітення Господнє – до ранньої весни.

Випав сніг 14 лютого – означає, що весна буде пізньою та дощовою.

Зоряне небо на Стрітення обіцяє пізню весну.

Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Якщо на 15 лютого визирало сонце, то вважалося, що останні морози проходять й весна набирає сили. Якщо ж сонце не показувалося взагалі, то 24 лютого вдарять морози.

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Автор: УНІАН