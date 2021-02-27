Одним із найбільш примітних і сонячних свят цього місяця буде 8 березня.

Перший місяць весни 2021 року багатий на різноманітні свята на будь-який смак, серед яких є досить незвичайні та маловідомі.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниНайбільш примітним святом місяця, звісно ж, є Міжнародний жіночий день, котрий традиційно святкується 8 березня. До того ж це миле весняне свято подарує всім нам додатковий день для відпочинку, адже є офіційним вихідним.

Також у березні 2021 року відзначатиметься Масниця й розпочнеться Великий піст, котрий, як і зазвичай, триватиме аж до Великодня.

У другій половині місяця українці святкуватимуть День Служби безпеки України та День Національної гвардії. А наприкінці березня в Україні перейдуть на літній час.

Основні свята та пам’ятні дати березня 2021

1 березня - Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації"

- Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації" 3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи

- Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи 6 березня - Вселенська батьківська субота

- Вселенська батьківська субота 7 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

- Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 8 березня - Міжнародний жіночий день , початок Масниці

- , початок Масниці 9 березня - Міжнародний день діджея, День народження Тараса Шевченка

- Міжнародний день діджея, День народження Тараса Шевченка 12 березня - Міжнародний день сну

- Міжнародний день сну 13 березня - День землевпорядника України

- День землевпорядника України 14 березня - Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, День українського добровольця, Прощена неділя

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту

- Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту 17 березня - День святого Патрика, День мобілізаційного працівника в Україні

- День святого Патрика, День мобілізаційного працівника в Україні 19 березня - День клієнта

- День клієнта 20 березня - День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя

- День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя 21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

- Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста 23 березня - Всесвітній день метеоролога

- Всесвітній день метеоролога 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

- Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв 25 березня - День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

- День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти 26 березня - День Національної гвардії України

- День Національної гвардії України 27 березня - Година Землі, Міжнародний день театру, Песах (єврейська Пасха починає святкуватися від заходу сонця)

- Година Землі, Міжнародний день театру, Песах (єврейська Пасха починає святкуватися від заходу сонця) 28 березня - перехід на літній час

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Автор: Аліна Вишневська