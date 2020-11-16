Грудень – завершальний місяць року, тому вимагає мобілізації всіх сил для успішного його завершення і підбиття підсумків. Але водночас він радує нас передчуттям найулюбленішого зимового свята.
Вихідні у грудні 2020 року
Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніПерший зимовий місяць подарує українцям додатковий вихідний. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду святкують 25 грудня.
У 2020 році католицьке Різдво припадає на п’ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки далі йдуть звичні вихідні, на українців чекають три вихідних поспіль – 25, 26 і 27 грудня.
Загалом у грудні поточного року буде 4 суботи та 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, у перший місяць зими українці матимуть 22 робочих і 9 офіційних вихідних та святкових днів.
Основні свята та пам’ятні дати у грудні 2020
- 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України
- 2 грудня - Міжнародний день боротьби зa скасування рабства
- 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
- 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу
- 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
- 6 грудня - День Збройних сил України
- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
- 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам
- 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука
- 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
- 12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx сил України, Міжнародний день нейтралітету
- 14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
- 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю
- 17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби України
- 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу)
- 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая
- 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
- 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України
- 24 грудня - День працівників архівних установ України
- 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)
- 26 грудня - День подарунків
- 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
- 31 грудня - Останній день року
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