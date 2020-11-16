Вихідні та свята / фото ua.depositphotos.com

Грудень – завершальний місяць року, тому вимагає мобілізації всіх сил для успішного його завершення і підбиття підсумків. Але водночас він радує нас передчуттям найулюбленішого зимового свята.

Вихідні у грудні 2020 року

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніПерший зимовий місяць подарує українцям додатковий вихідний. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду святкують 25 грудня.

У 2020 році католицьке Різдво припадає на п’ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки далі йдуть звичні вихідні, на українців чекають три вихідних поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Загалом у грудні поточного року буде 4 суботи та 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, у перший місяць зими українці матимуть 22 робочих і 9 офіційних вихідних та святкових днів.

Основні свята та пам’ятні дати у грудні 2020

  • 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури  України
  • 2 грудня - Міжнародний день боротьби зa скасування рабства
  • 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
  • 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу
  • 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
  • 6 грудня - День Збройних сил України
  • 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
  • 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам
  • 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука
  • 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
  • 12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx сил України, Міжнародний день нейтралітету
Скільки будуть відпочивати українці в грудні 2020 / фото УНІАН
  • 14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
  • 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю
  • 17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби України
  • 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу)
  • 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая
  • 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
  • 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України
  • 24 грудня - День працівників архівних установ України
  • 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)
  • 26 грудня - День подарунків
  • 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
  • 31 грудня - Останній день року
Календар вихідних на грудень 2020 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Аліна Вишневська