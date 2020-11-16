Перший місяць зими подарує українцям додатковий день для відпочинку.

Грудень – завершальний місяць року, тому вимагає мобілізації всіх сил для успішного його завершення і підбиття підсумків. Але водночас він радує нас передчуттям найулюбленішого зимового свята.

Вихідні у грудні 2020 року

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніПерший зимовий місяць подарує українцям додатковий вихідний. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду святкують 25 грудня.

У 2020 році католицьке Різдво припадає на п’ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки далі йдуть звичні вихідні, на українців чекають три вихідних поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Загалом у грудні поточного року буде 4 суботи та 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, у перший місяць зими українці матимуть 22 робочих і 9 офіційних вихідних та святкових днів.

Основні свята та пам’ятні дати у грудні 2020

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України 2 грудня - Міжнародний день боротьби зa скасування рабства

- Міжнародний день боротьби зa скасування рабства 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

- Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів) 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу

- День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)

- День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів) 6 грудня - День Збройних сил України

- День Збройних сил України 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні

- Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам

- Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука

- День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

- Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму 12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx сил України, Міжнародний день нейтралітету

14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

- День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора) 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю

- День працівників суду України, Міжнародний день чаю 17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби України

- Дeнь працівника державної виконавчої служби України 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу)

- Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу) 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая

- День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

- Міжнародний день солідарності людей 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України

- День енергетика, День дипломатичної служби України 24 грудня - День працівників архівних установ України

- День працівників архівних установ України 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)

- Різдво Христове (католицьке) 26 грудня - День подарунків

- День подарунків 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України

- День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України 31 грудня - Останній день року

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Автор: Аліна Вишневська