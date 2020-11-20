Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини.
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікСвято проголошене Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1954 році. Щороку воно святкується 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей. Всесвітній день дитини покликаний нагадати про крихкість дитинства і дітей, про те, наскільки вони цінні для нас.
Цього дня в усіх країнах зазвичай проводяться заходи, присвячені дітям. Звісно ж, сьогодні лунають привітання для всіх дітлахів. З цієї нагоди УНІАН зібрав різноманітні милі й щирі вітальні вірші та прозові побажання, а також яскраві листівки та картинки.
Всесвітній день дитини – вірші та листівки
***
Діти – колір цієї планети,
Її гордість, її честь,
Пам’ятка нам, що на світі
Чистота і щастя є!
Дитячий сміх веселий, дзвінкий
Хай лунає скрізь безтурботно,
У Всесвітній День дитини
Їх любити клянемося вічно!
***
Нехай щасливі будуть всі діти на світі,
Сміються, співають, веселяться юрбою.
Нехай ласкаво сонечко в небі всім світить
І щастя крокує кулею земною.
***
Діти - це щастя, це світло,
Нехай буде у кожної дитини
Дитинство солодшим за тисячі цукерок,
Бажаю щастя кожному зайченяті!
Мені хочеться, що в світі всіх діточок
Батьки любов'ю оточували,
І милих своїх дочок і синочків
Всім серцем і душею любили!
***
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає!
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає!
***
У Всесвітній день дитини
Вітаємо всіх дітей,
Голосок ваш гучний, дзвінкий
Чути хочеться всюди.
Буде дитинство у дітлахів нехай,
Ігри, щастя і любов,
А образи, печаль, смуток
Далеко йдуть геть.
***
Сонце, дощик, негода
Не створять нам перешкод,
Якщо чути дитячий голос,
Якщо поруч дзвінкий сміх.
Надбання народу,
У вашому майбутньому - успіх,
День дитини - свято року,
Вітаю з ним нас усіх!
***
У День дитини всіх малят,
Ніжно вітаємо,
Бути щасливими на світі
Від усією душі бажаємо!
Тим, хто хворий, побажаємо
Міцного здоров'я,
Хто без мами і без тата -
Тим сім'ю з любов'ю!
Ну а всім благополучним
І здоровим діткам,
Порадимо послати
Біднякам цукерку!
***
Як чудово бути дитинчам,
Чудовим кошеням,
Дивуватися щодня
І не знати про слово лінь,
Ніколи не втомлюватися,
Безкорисливо допомагати,
Шкода, що діти виростають,
І в світ дорослих відлітають!
Привітання з Всесвітнім днем дитини у прозі та картинках
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Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини! Нехай усі діти будуть щасливі, доглянуті та не обділені батьківською любов’ю.
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З Всесвітнім днем дитини вітаємо і бажаємо жити весело і радісно, не знати турбот і смутку, з насолодою і посмішкою проводити кожен день, граючи в захоплюючі ігри та пробуючи різні смаколики.
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Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини. Бажаємо кожен день зустрічати з посмішкою і гарним настроєм, бажаємо, щоб кожна мить дитинства була наповнена щастям, радістю і чудесами.
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З Всесвітнім днем дітей! Нехай вас оточує ніжність, радість і турбота. Нехай дитинство буде безхмарним, а кожен день щасливим.
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Бажаємо солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і удачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!
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