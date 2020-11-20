Найліпші вітальні рядки, побажання та красиві картинки з нагоди прекрасного свята.

Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікСвято проголошене Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1954 році. Щороку воно святкується 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей. Всесвітній день дитини покликаний нагадати про крихкість дитинства і дітей, про те, наскільки вони цінні для нас.

Цього дня в усіх країнах зазвичай проводяться заходи, присвячені дітям. Звісно ж, сьогодні лунають привітання для всіх дітлахів. З цієї нагоди УНІАН зібрав різноманітні милі й щирі вітальні вірші та прозові побажання, а також яскраві листівки та картинки.

Всесвітній день дитини – вірші та листівки

***

Діти – колір цієї планети,

Її гордість, її честь,

Пам’ятка нам, що на світі

Чистота і щастя є!

Дитячий сміх веселий, дзвінкий

Хай лунає скрізь безтурботно,

У Всесвітній День дитини

Їх любити клянемося вічно!

***

Нехай щасливі будуть всі діти на світі,

Сміються, співають, веселяться юрбою.

Нехай ласкаво сонечко в небі всім світить

І щастя крокує кулею земною.

***

Діти - це щастя, це світло,

Нехай буде у кожної дитини

Дитинство солодшим за тисячі цукерок,

Бажаю щастя кожному зайченяті!

Мені хочеться, що в світі всіх діточок

Батьки любов'ю оточували,

І милих своїх дочок і синочків

Всім серцем і душею любили!

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає!

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає!

***

У Всесвітній день дитини

Вітаємо всіх дітей,

Голосок ваш гучний, дзвінкий

Чути хочеться всюди.

Буде дитинство у дітлахів нехай,

Ігри, щастя і любов,

А образи, печаль, смуток

Далеко йдуть геть.

***

Сонце, дощик, негода

Не створять нам перешкод,

Якщо чути дитячий голос,

Якщо поруч дзвінкий сміх.

Надбання народу,

У вашому майбутньому - успіх,

День дитини - свято року,

Вітаю з ним нас усіх!

***

У День дитини всіх малят,

Ніжно вітаємо,

Бути щасливими на світі

Від усією душі бажаємо!

Тим, хто хворий, побажаємо

Міцного здоров'я,

Хто без мами і без тата -

Тим сім'ю з любов'ю!

Ну а всім благополучним

І здоровим діткам,

Порадимо послати

Біднякам цукерку!

***

Як чудово бути дитинчам,

Чудовим кошеням,

Дивуватися щодня

І не знати про слово лінь,

Ніколи не втомлюватися,

Безкорисливо допомагати,

Шкода, що діти виростають,

І в світ дорослих відлітають!

Привітання з Всесвітнім днем дитини у прозі та картинках

***

Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини! Нехай усі діти будуть щасливі, доглянуті та не обділені батьківською любов’ю.

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З Всесвітнім днем дитини вітаємо і бажаємо жити весело і радісно, не знати турбот і смутку, з насолодою і посмішкою проводити кожен день, граючи в захоплюючі ігри та пробуючи різні смаколики.

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Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини. Бажаємо кожен день зустрічати з посмішкою і гарним настроєм, бажаємо, щоб кожна мить дитинства була наповнена щастям, радістю і чудесами.

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З Всесвітнім днем дітей! Нехай вас оточує ніжність, радість і турбота. Нехай дитинство буде безхмарним, а кожен день щасливим.

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Бажаємо солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і удачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!

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Автор: Аліна Вишневська