У християн Свята Анна - це матыр Богородиці і бабуся Ісуса Христа.

22 православні відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а в народі цей день відомий як день Анни зимової та день ангела Анни.

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Іменини Анни

У християн Свята Анна - це матір Богородиці і бабуся Ісуса Христа. Дівчина багато років не могла народити, поки їй не з'явився ангел, і не оголосив благі вісті про зачаття дитини. У середні століття Анну шанували як покровительку медицини і целительку хвороб (перш за все - чуми). Її також вважають покровителькою матерів і символом жіночого начала.

У православ'ї пам'ять Святої Анни шанують 7 серпня, 22 вересня, 22 грудня.

Привітання з днем ангела Анни

У цей день дівчат і жінок на ім'я Анна заведено вітати з іменинами. Привітання можна придумати самому, а можна знайти готові варіанти в мережі.

Привітання з днем Анни у віршах

Анной при рождении назвали

Неспроста, как видимо, тебя!

Ангелов тобой очаровали

И в восторге абсолютном я!

Пожелаю разного богатства:

Яхт, бриллиантов, денег и машин.

Но еще, счастливой оставаться

И в гармонии достичь вершин!

***

У Вас сегодня праздник – именины!

Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!

С отвагой и с любовью Вы едины,

Для Вас у Бога счастья попрошу!

И никогда не трогает пусть вьюга,

Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!

Вы верности надежная подруга,

Всегда дадите правильный совет!

***

Анна - значит "благодать".

Как приятно поздравлять

Ту, которая вам дать

Хочет больше, а не взять.

В день светлейших именин

Ане дать совет хотим:

Чаще думай о себе,

А не о чужой судьбе.

Всем помочь ты вряд ли сможешь,

А свою судьбу не сложишь.

Легче к жизни относись,

Свету Божьему дивись.

Будь счастливой и любимой,

Вечно Ангелом хранимой!

Привітання з днем Анни в прозі

"Ганнуся, з днем Ангела! Бажаю, щоб вищі сили ніколи не залишали тебе наодинці з проблемами, захищали від невдач і проблем. Будь щасливою!"

"Вітаю тебе з днем Ангела, Анна! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч"

"Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!"

З днем Анни - картинки

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Автор: УНІАН