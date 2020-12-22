22 православні відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а в народі цей день відомий як день Анни зимової та день ангела Анни.
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Іменини Анни
У християн Свята Анна - це матір Богородиці і бабуся Ісуса Христа. Дівчина багато років не могла народити, поки їй не з'явився ангел, і не оголосив благі вісті про зачаття дитини. У середні століття Анну шанували як покровительку медицини і целительку хвороб (перш за все - чуми). Її також вважають покровителькою матерів і символом жіночого начала.
У православ'ї пам'ять Святої Анни шанують 7 серпня, 22 вересня, 22 грудня.
Привітання з днем ангела Анни
У цей день дівчат і жінок на ім'я Анна заведено вітати з іменинами. Привітання можна придумати самому, а можна знайти готові варіанти в мережі.
Привітання з днем Анни у віршах
Анной при рождении назвали
Неспроста, как видимо, тебя!
Ангелов тобой очаровали
И в восторге абсолютном я!
Пожелаю разного богатства:
Яхт, бриллиантов, денег и машин.
Но еще, счастливой оставаться
И в гармонии достичь вершин!
***
У Вас сегодня праздник – именины!
Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!
С отвагой и с любовью Вы едины,
Для Вас у Бога счастья попрошу!
И никогда не трогает пусть вьюга,
Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!
Вы верности надежная подруга,
Всегда дадите правильный совет!
***
Анна - значит "благодать".
Как приятно поздравлять
Ту, которая вам дать
Хочет больше, а не взять.
В день светлейших именин
Ане дать совет хотим:
Чаще думай о себе,
А не о чужой судьбе.
Всем помочь ты вряд ли сможешь,
А свою судьбу не сложишь.
Легче к жизни относись,
Свету Божьему дивись.
Будь счастливой и любимой,
Вечно Ангелом хранимой!
Привітання з днем Анни в прозі
"Ганнуся, з днем Ангела! Бажаю, щоб вищі сили ніколи не залишали тебе наодинці з проблемами, захищали від невдач і проблем. Будь щасливою!"
"Вітаю тебе з днем Ангела, Анна! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч"
"Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!"
З днем Анни - картинки
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