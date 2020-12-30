Веселі, щирі й милі вітальні рядки з прийдешнім роком Білого металевого Бика.

Ще зовсім трішки і настане Новий 2021-й рік. Нарядивши ялинку й готуючись до зустрічі прийдешнього року Білого металевого Бика, всі з надією дивляться у майбутнє.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуЗвісно ж, обов’язковим елементом святкування приходу 2021-го року є привітання. Близько чи далеко перебувають найрідніші люди, друзі, колеги – не так уже й важливо, адже щире привітання з найкращими побажаннями обов'язково донесе до них частинку душевного тепла!

Аби полегшити пошук найліпших привітань, УНІАН зібрав цікаві й милі вітальні вірші та прозові рядки з прийдешнім роком Білого металевого Бика, а також яскраві листівки і потішні картинки з нагоди довгоочікуваного свята.

З прийдешнім Новим роком 2021 – вірші та листівки

***

Вже зовсім скоро рік Новий

Зайде до нас вдомівку,

Хай буде він легкий,

Схожий на пір’їнку.

В досягненнях- зірковий,

В доходах – не дріб’язковий.

У враженнях – незабутній,

В коханні – лиш могутній!

Хай Бик буде спокійний,

А рік у нім стабільний!

***

Тук, тук, тук – знайомий звук?

Новий рік вже у дорозі,

Скоро буде на порозі.

З Наступаючим вітаєм

І найкращого вам бажаєм.

Щоб цей рік щасливим був,

Та яскраво промайнув.

Щоб були завжди здорові,

Вас вітаєм щирим словом!

Хай Вам білий щурик вмить

Все задумане здійснить!

***

З Новим прийдешнім роком!

Нехай він буде приголомшливим:

Щедрим, родючим, щирим

І фінансами насиченим.

Нехай задумане здійсниться,

Неприємне забудеться,

Щастя, радість збільшаться ...

Нехай вдало пазли складуться!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

З роком Бика вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч.

Короткі привітання з прийдешнім Новим роком

***

З Новим 2021-м роком, нових сил!

Щоб ліг біля ніг весь світ,

Щоб всюди, в усьому щастило

Року, що минає, на зло.

***

Нехай тануть сніжинки, нехай тануть серця,

Нехай казці чарівній не буде кінця,

Надію з собою принесе Новий рік,

І все довгоочікуване здійсниться!

***

З новим роком! В руки - щастя

І здоров'я на поріг,

Найяскравіших у житті фарб,

Ну, і з грошиками мішок!

***

Солодкого життя без турбот

Я бажаю в Новий рік!

Нехай мішок величезний щастя

Дід Мороз вам принесе!

***

У небі світяться салюти,

Градус радості зростає.

Нехай щасливі хвилини

Щедро дарує Новий рік!

Жартівливі й потішні привітання з Новим роком 2021

***

Новий рік біжить до вас,

Та дає такий наказ:

Щоб бабло на вас напало,

Та весь рік не відбувало.

Ще торбиночка добра

Щоб завжди у вас була,

А кохання — як зірок,

Величезнійший мішок.

Хай усі здійсняться мрії,

Щоб були весь рік щасливі!

***

З прийдешнім, друзі!

Нехай підвищиться зарплата,

Щоб веселий дід Мороз

Всім подаруночок приніс!

У тому подарунку - банка щастя,

Сміху цілий кілограм,

Заклинання від напастей

І пучок везіння Вам!

***

Вам бажаю в Новий Рік

Жити без горя і турбот!

Не ходити весь рік в аптеку,

Погасити всю іпотеку,

Частіше їздити на Багами,

З проблем не робити драми

І образ не збирати,

Відразу простіше стане жити!

***

Слів душевних, думок тверезих,

Яскравих, як гірлянда, днів!

Нервів міцних, сил залізних,

Почуттів п'янких, як портвейн.

Грошей легких, зустрічей вдалих,

Солодких, як цукерки, мрій.

Нехай у році приходить частіше

Щедрий, добрий Дід Мороз!

***

Новий рік нехай брови не хмурить,

Не шкодує нам вина!

Коньячком нехай побалує,

Щоб життя було повне!

Нехай під ялинкою нам залишить

Ікри, шампанського коробку,

Щоб крокували всі ми дружно

Новорічною ходою!

Привітання з Новим 2021-м роком у прозі та картинках

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком, який ось-ось в двері постукає. Нехай він з собою принесе тепло і радість, щастя і мир, удачу і благо, надію і добро, любов і успіх, здоров’я і достаток, везіння і веселощі.

***

З новим роком! З прийдешнім! Нехай все в житті добре складається. Успіхів у подоланні всіх труднощів. Радісних днів, хороших компаній, справжніх друзів, везіння і душевної доброти!

***

З новим роком! З новими бажаннями і можливостями! З новими враженнями! Нехай в прийдешньому році в твоєму домі завжди буде тепло і затишок. Нехай будуть здорові твої близькі. Бажаю тобі більше радісних моментів, приємних сюрпризів, чудових несподіванок і щирої любові. З наступаючим!

***

З наступаючим! Нехай Новий рік настане скоріше, і Дід ​​Мороз покладе під ялинку мішок зі здоров’ям, щастям, фінансовим благополуччям, новими відкриттями і досягненнями, коханням і радістю!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком і побажати хочу не бути дурним іполітом, не страждати радикулітом, не кидати на вітер грошей і слів, хай поменше зустрічається в житті ослів. Бажаю в новому році веселих пригод і різнобічних захоплень.

***

Цікавих пригод, легких доріг, успішних результатів і здоров’я на всі прийдешні дванадцять місяців! Нехай новорічна ніч буде чарівною, а все загадане під бій курантів збудеться якомога швидше. Щоб олів’є особливо вдався, а мандарини своїм ароматом створили святкову атмосферу. З прийдешнім 2021-м!

***

З прийдешнім Новим роком вас усіх вітаю і бажаю завжди йти по життю в ногу з часом, з посмішкою на обличчі і вірою в серці. Нехай рік, що минає понесе з собою всі турботи, проблеми і невдачі, а в замін подарує щастя, удачу і везіння.

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Автор: УНІАН