Повідомляється, що зйомки п'ятого сезону хітового шоу наполовину закінчені.

Стрімінговий сервіс Netflix показав, як проходять зйомки п'ятого сезону хітового науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане для нього останнім.

Зокрема, з опису до ролика стало відомо, що зйомки п'ятого сезону шоу вже наполовину закінчені.

На двохвилинному відео глядачі побачили творців серіалу – братів Метта і Росса Дафферів, а також практично всіх виконавців головних ролей у серіалі в процесі зйомок. Також вони трохи розповіли про те, як проходить знімальний процес і чого чекати від фіналу.

"Я почала в 10 років. А тепер мені 20 років. У мене дивні відчуття", – поділилася емоціями виконавиця головної ролі Міллі Боббі Браун.

П'ятий сезон "Дивних див" – що відомо

Підлітковий науково-фантастичний серіал "Дивні дива" стартував 2016 року і миттєво став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Другий сезон шоу вийшов лише через півтора року після першого, приблизно стільки ж пішло на роботу над третім сезоном. А ось на четвертий і п'ятий сезони довелося чекати набагато довше (приблизно по 2,5-3 роки) – спочатку заважала пандемія коронавірусу, а потім масштабні страйки в Голлівуді 2023 року (першими страйкували сценаристи, а потім і актори).

Дія серіалу розгортається в 1980-х роках у вигаданому місті Гоукінс, де починають відбуватися дивні надприродні події. У центрі цих інцидентів – група школярів, а також їхні батьки та старші брати/сестри разом з їхніми друзями. Протягом наступних сезонів головні герої зростали одночасно з акторами, які їх грали, тож у п'ятому сезоні вони вже будуть старшокласниками.

У п'ятому сезоні шоу до своїх ролей повернуться Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфхард, Ноа Шнапп, Наталі Даєр, Чарлі Гітон, Джо Кірі, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Седі Сінк, Міа Гоук, Джеймі Кемпбелл Бауер та інші.

Вихід п'ятого сезону "Дивні дива", який складатиметься з восьми епізодів, заплановано на 2025 рік, проте хоча б приблизний час релізу все ще невідомий.

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