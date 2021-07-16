Народній артистці, героїні України легендарній Аді Роговцеві сьогодні, 16 липня, виповнюється 84 роки. Вона продовжує грати в театрі, зніматися в кіно і свій день народження відзначить двічі - сьогодні в будинку кіно буде допрем'єрний показ документальної картини "Вітер зі сходу" про поїздки українських артистів на фронт, а вже 18 липня у київській консерваторії відбудеться автобіографічний спектакль "Свідоцтво про життя" - традиційний спектакль актриса до цієї дати.
Як ідеться у сюжеті ТСН, до дня народження, окрім колег Аду Миколаївну традиційно прийдуть привітати ветерани, бійці з передової, волонтери та медики.
Ада Роговцева заслужила любов мільйонів людей за свою чітку громадянську позицію і патріотизм. Вона підтримувала Євромайдан та активно допомагає бійцям АТО. Виступала з концертами перед воїнами, організовувала збір коштів на шпиталь для українських військових, за що у вересні 2015 в Росії проти неї було порушено кримінальну справу та заочно засуджено до трьох років ув’язнення. Оголошена в Росії персоною нон ґрата.
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"Найголовніше в житті людини – зберегти гідність усупереч усьому. Адже людина без гідності неповноцінна, а народ без гідності – вже не народ. У цій моторошній історії України мене обурює, що люди з боку анти-Майдану спокійно говорять про смерті. В них не завмирає серце за кожного вбитого. Я не можу цього зрозуміти! Так говорять якісь збочені маніяки, які отримують задоволення від смерті, а це наче люди", - говорила Ада Миколаївна.
Довідка УНІАН. Ада Роговцева, яка народилася 16 липня 1937 року в Глухові у сім'ї службовця, - радянська і українська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР, лауреат Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка, Державної премії України імені А. П. Довженко.
Уже багато років грає в кіно і на сцені - понад 50 ролей у театрі та майже 100 в кіно. Актриса зіграла роль Наталки Башкирцевої у фільмі "Приборкання вогню", ставши після цього символом жіночності і подружньої вірності. Роль Анни в кіноепопеї "Вічний поклик" зробила зірку улюбленицею всієї країни. І, як свідчать її напружені творчі будні, навіть у свої 84 зовсім не збирається завершувати сценічну кар’єру. Усі її героїні зі складною долею, з винятково цікавим і неповторним характером.
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