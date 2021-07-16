Сьогодні в будинку кіно буде допрем'єрний показ документальної картини "Вітер зі сходу" про поїздки українських артистів на фронт.

Народній артистці, героїні України легендарній Аді Роговцеві сьогодні, 16 липня, виповнюється 84 роки. Вона продовжує грати в театрі, зніматися в кіно і свій день народження відзначить двічі - сьогодні в будинку кіно буде допрем'єрний показ документальної картини "Вітер зі сходу" про поїздки українських артистів на фронт, а вже 18 липня у київській консерваторії відбудеться автобіографічний спектакль "Свідоцтво про життя" - традиційний спектакль актриса до цієї дати.

Як ідеться у сюжеті ТСН, до дня народження, окрім колег Аду Миколаївну традиційно прийдуть привітати ветерани, бійці з передової, волонтери та медики.

Ада Роговцева заслужила любов мільйонів людей за свою чітку громадянську позицію і патріотизм. Вона підтримувала Євромайдан та активно допомагає бійцям АТО. Виступала з концертами перед воїнами, організовувала збір коштів на шпиталь для українських військових, за що у вересні 2015 в Росії проти неї було порушено кримінальну справу та заочно засуджено до трьох років ув’язнення. Оголошена в Росії персоною нон ґрата.

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"Найголовніше в житті людини – зберегти гідність усупереч усьому. Адже людина без гідності неповноцінна, а народ без гідності – вже не народ. У цій моторошній історії України мене обурює, що люди з боку анти-Майдану спокійно говорять про смерті. В них не завмирає серце за кожного вбитого. Я не можу цього зрозуміти! Так говорять якісь збочені маніяки, які отримують задоволення від смерті, а це наче люди", - говорила Ада Миколаївна.

Довідка УНІАН. Ада Роговцева, яка народилася 16 липня 1937 року в Глухові у сім'ї службовця, - радянська і українська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР, лауреат Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка, Державної премії України імені А. П. Довженко.

Уже багато років грає в кіно і на сцені - понад 50 ролей у театрі та майже 100 в кіно. Актриса зіграла роль Наталки Башкирцевої у фільмі "Приборкання вогню", ставши після цього символом жіночності і подружньої вірності. Роль Анни в кіноепопеї "Вічний поклик" зробила зірку улюбленицею всієї країни. І, як свідчать її напружені творчі будні, навіть у свої 84 зовсім не збирається завершувати сценічну кар’єру. Усі її героїні зі складною долею, з винятково цікавим і неповторним характером.

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Автор: Вікторія Гордієнко