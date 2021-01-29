Екшн "Афера Олівера Твіста", сучасний погляд на класичний роман Чарльза Діккенса "Олівер Твіст", обзавівся дубльованим українським трейлером.
За сюжетом стрічки молодий талановитий художник, що живе в Лондоні, власне, твіст, "випадково потрапляє в банду", яка готує зухвалу крадіжку безцінної картини.
У ролях: лауреат премії "Оскар"Майкл Кейн ("Інтерстеллар","Темний лицар","Престиж"), Ліна Хіді (Серсея з" Гри престолів"," 300 спартанців"), Рита Ора ("П'ятдесят відтінків сірого") і Рафф Лоу, син Джуда Лоу.
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