Вийшов український трейлер "Афери Олівера Твіста" із зіркою "Гри престолів" (відео)

За сюжетом стрічки молодий талановитий художник, що живе в Лондоні, "випадково потрапляє в банду", яка готує зухвалу крадіжку безцінної картини.

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