Анджеліна Джолі, яка останнім часом не часто з'являлася на великих екранах, нарешті зважилася на повноцінний творчий камбек.

Анджеліна Джолі - одна з найвідоміших жінок на планеті, ім'я якої не сходить з перших шпальт преси вже практично чверть століття. Дочка Джона Войта - лауреата премії "Оскар", колись великої зірки, а зараз скоріше відомого своїми досить радикальними політичними поглядами, з юних років йшла своїм шляхом, не зовсім стандартним навіть для Голлівуду.

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З 10 грудня в кінотеатрах країни запланований старт нового фентезі за участю актриси - "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес", що об'єднав дві популярні казки в одне кінополотно. З цієї причини ми вирішили згадати найяскравіші моменти кар'єри Анджеліни Джолі, яка зважилася на повноцінний творчий камбек, і навряд чи нас найближчим часом чекають великі перерви між її новими роботами. Символічно, що в майбутньому фентезі акторка зіграє і мати сімейства, і з'явиться в образі Червоної і Білої королев. Все, як у самому житті суперзірки: бунтарка, зірка, лиходійка, мати, дружина, благодійник... Але як актриса прийшла до цього беззаперечного статусу - саме час розібратися в питанні.

1990-ті: зліт, бунтарство і нагороди

Анджеліна Джолі в якійсь мірі була квінтесенцією 90-х - молода, неформальна, красива і бунтівна. Така пряма асоціація з варіацією "сексу, наркотиків і рок-н-ролу" для нового покоління. При цьому кар'єра юної зірки не відразу опинилася на вершині. Щоб досягти в нульових неймовірних висот - потрібно було піднятися вгору по Голівудським пагорбах. Першим акторським досвідом Джолі стали студентські фільми її брата і кліпи суперзірок - Ленні Кравіца, Meat Loaf і The Rolling Stones.

А ось першим фільмом виявився вкрай невдалий "Кіборг 2" 1993 го року, який відразу ж минув кінотеатри і відправився в розділ домашнього відео. У 1995-му році виходять культові "Хакери" і молода акторка отримує перші позитивні відгуки. Зате інші фільми того ж часу залишаються або не сильно поміченими, або повністю висміяні. Але преса все частіше пише, що Джолі в них просто нема чого грати, а без цікавої ролі спроби експлуатувати її незвичайну і яскраву зовнішність залишаються вкрай невдалими. Все змінюється в 1997-му році, коли виходить міні-серіал "Джордж Уоллес" і актриса отримує свій перший "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану.

Скептики отримали відповідь на питання - чи може Анджеліна зіграти складну роль, а режисери стали шукати типаж, що ідеально підходить молодій акторці, яка вже тоді не боялася експериментувати з вибором проектів.

Свій перший справжній успіх Джолі закріпила головною роллю в культовому телефільмі HBO "Джіа" про сумну і скандальну долю супермоделі Джиї Карано. І так, Анджеліна отримує другий "Золотий глобус", два роки поспіль. Попереду у актриси 1999-ий рік, а разом з ним - культова драмеді "Керуючи польотами", вдалий поліцейський трилер "Влада страху" з Дензелом Вашингтоном і, звичайно ж, визначна драма "Перерване життя". Саме за роль неврівноваженої психопатичної Лізи в останньому - Анджеліна отримує третій поспіль "Золотий глобус" і свій перший "Оскар". Тепер офіційно Джолі - одна з головних актрис Голлівуду.

2000-ні: крута дівчина, серйозна актриса і мати сімейства Нове тисячоліття Анджеліна Джолі зустріла в яскравому, але складному статусі - з одного боку вона володарка премії "Оскар", з іншого - за зіркою закріпилася репутація ексцентрика і "крутого дівчиська". І якщо комусь здається, що в цьому немає нічого незвичайного, то 20 років тому це було дуже незвично. Тоді суспільству було складніше прийняти статус серйозної акторки і ролі в дусі Лари Крофт. В якійсь мірі Анджеліна Джолі була однією з перших, хто пробив цю стіну для актрис. Адже для акторів проблеми подібного роду амплуа не було. Джолі цілком розумно вирішує працювати у всіх трьох образах - "фатальної спокусниці", "бойової дівчини" і "серйозної акторки". Вона знімається в двох частинах пригодницького екшену "Лара Крофт", "Викрасти за 60 секунд", "Спокусі", "Олександрі", "Містері та місіс Сміт", "Особливо небезпечному", розбавляючи подібні стрічки більш серйозними фільмами на зразок "Забираючи життя", "Помилкової спокуси", "Її серця", звичайно ж, "Підміни". На початку 2009-го року акторка отримує другу заслужену номінацію на премію "Оскар" за драматичний трилер Клінта Іствуда "Підміна" і саме в цьому фільмі публіка в повній мірі оцінили і акторський діапазон Джолі, і розпізнали найсильніший материнський інстинкт головною фатальної дівчини Голлівуду. Весь світ як і раніше не перестає обговорювати особисте життя актриси, тому в подробиці вдаватися ми не станемо. Але саме в "Підміні" глядач розглянув озворушливу сторону Анджеліни Джолі. У тому ж році, коли вийшла драма "Підміна", екшн "Особливо небезпечний", лауреатка премії "Оскар" вперше подарувала свій голос анімаційної франшизи "Кунг-Фу Панда", зігравши роль Тигриці. Адже хочеться показати дітям хоч якісь фільми зі своєю участю. Саме це говорила Анджеліна Джолі журналістам в Каннах, представляючи мультфільм. І тоді ж згадала, що буде зніматися рідше. Але наскільки рідко - ніхто навіть не підозрював. 2010-ті: режисура і новий статус У наступне десятиліття Анджеліна Джолі і правда з'являється всього в декількох картинах: у 2010-му році це був шпигунський трилер "Солт" і романтичний екшн (а як його ще назвати?) "Турист". У 2014-му Джолі випускає біографічний фільм "Нескорений", а також з'являється в неймовірно успішної діснеєвській "Чаклунці", в 2015 - у власній режисерській роботі - "Лазурний берег", і в 2019-му - в продовженні "Чаклунки".

Плюс, звичайно ж продовжує озвучувати Тигрицю в "Кунг-фу Панда". І все. А по факту, Анджеліна проводить ці десять років займаючись суспільно важливими проектами, режисурою, вихованням дітей, вирішенням власних проблем зі здоров'ям і особистим життям. Саме завдяки своєму активізму Анджеліна отримує свій другий "Оскар" - спеціальний приз імені Джина Хершлота за індивідуальний внесок в гуманітарну діяльність. Ця нагорода вручається на Балу губернатора від імені Американської Кіноакадемії разом з лауреатами спеціальних нагород за внесок у кіномистецтво. Почесну нагороду актриса отримала з рук прославленого творця "Зоряних війн" Джорджа Лукаса. Акторка ніколи не знімалася у Лукаса, але добре знайома з ним завдяки благодійним проектам. Між Джолі і Джином Хершлотом, нагороду імені якого їй вручили на приголомшливо гламурному прийомі, насправді багато спільного. Обидва вони прославилися свого часу як актори, потім стали писати власні сценарії і приступили до режисури. І для обох бути меценатом і благодійником стало найважливішою місією, а зірковий статус лише допомагав в залученні уваги до важливих суспільних проблем. Анджеліна Джолі вже зрежисирувала чотири фільми, три з яких - військові драми і одна - особиста. Перший фільм "В краю крові і меду", що вийшов на великі екрани в 2011-му, розповідає про громадянську війну в колишній Югославії, другий фільм - "Нескорений" (2014 рік) знятий за спогадами американського спортсмена Луї Замперіні, який потрапив в японський полон під Другої Світовій війні. У 2015-му Джолі робить перерву між громадським та особистим в сторону останнього, і знімає драму "Біля морю", де в другій і, мабуть, в останній раз ділить екран з Бредом Піттом. Остання режисерська робота Джолі вийшла на екран у 2017-му році - "Спочатку вони вбили мого батька" про Камбоджу часів жахливого режиму "червоних кхмерів". Для акторки і її сім'ї це був особливий проект, адже Камбоджа - батьківщина її старшого прийомного сина Меддокса. Але Анджеліна не наважилася залишити режисуру, а знову готується до нового проекту - в розробці фільм про відомого фотожурналіста Доні Маккалена, який Джолі продюсує спільно з Томом Гарді. Коли точно почнуться зйомки нової стрічки поки ще невідомо, адже Анджеліна зважилася на справжнісінький камбек і тепер не доведеться роками чекати нових робіт актриси.

Друга "Чаклунка" вийшла лише рік тому і тепер на великі екрани виходить фентезі "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес". У наступному році виходить новий супергеройський екшен від Marvel "Вічні", де акторка зіграла войовницю Тенну, а нещодавно з'явилися новини, що Анджеліна разом з Крістофом Вальцем знімуться в драмі "Кожна зіграна нота" за романом Лізи Дженова. Остання екранізація роману Дженова "Все ще Еліс" принесла "Оскар" Джуліанні Мур. Так що не виключено, що і для Джолі третій "Оскар" не за горами, і вже не важливо - акторський, режисерський, продюсерський.

Головній бунтарці, спокусниці, матері та шанованому меценату з двома "Оскарами" вже давно нічого не потрібно доводити. Анджеліна Джолі не просто так залишається однією з найвідоміших жінок планети. У якої, до речі, 10 грудня виходить новий фільм - новаторське фентезі "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес".

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Автор: УНІАН